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Bilim Alanya’da konuşuluyor 

Alanya bilim insanlarına 5 gün ev sahipliği yapacak. Uluslararası düzeyde bir katılımla gerçekleştirilen INCES  Bilim Kültür ve Eğitim Kongresi Lonicera Otel’de başladı 

GÜNCEL 29.10.2019, 15:22
Bilim Alanya’da konuşuluyor 
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ALANYA’DA kongre heyecanı yaşanıyor. Uluslararası düzeyde gerçekleşen kongre kapsamında bilim insanları Alanya’da ağırlanıyor. Selçuk Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Alanya Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilirken INCES Uluslararası Bilim Kültür ve Eğitim Kongresi Lonicera Otel ev sahipliğinde başladı. 29 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek kongre kapsamında bilimsel çalışmaların, uygulama ve deneyimlerin paylaşımı yapılacak. Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşerî Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri, Mühendislik, Fen ve Matematik alanlarında çalışan bilim insanlarının bir araya geldiği kongrenin temel amacı bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında iş birliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamak. 5 gün boyunca sunulan bildirilerin özetleri e-kitap olarak kongrede, tam metinleri ise isteğe bağlı olarak kongre bildiri kitabında yayınlanacak.
ALANYA PROTOKOLÜ SINIFTA KALDI 
Uluslararası bir katılımla gerçekleştirilen kongrenin açılışına yalnızca Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er katılım sağladı. Yanı sıra Alanya protokolüne mensup kimsenin salonda olmadığı görüldü. Saat 13.30 itibariyle başlayacak kongre açılışı protokolün beklenmesi için yarım saat ertelenirken, bilim insanlarından duruma tepki geldi, “Alanya protokolü bilime sahip çıkmadı” yorumu yapıldı.

#Alanya #Bilim #uluslararası #INCES  Bilim Kültür ve Eğitim Kongresi #Lonicera Otel
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