Bilim adamları su altındaki arkeolojik eserleri konuştu

11.Uluslararası Sualtı Araştırmaları Sempozyumu, 21. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, DAN Divers Day ve TSSF Sualtı Kültür Mirası Eğitmen Eğitimi Programı şeklinde gerçekleştiriliyor. "Sualtı Kültür Mirasının Korunması" isimli kitap çerçevesinde hazırlanan eğitim programları çerçevesinde balık adamlarıyla denizin altındaki arkeolojik eserlerin nasıl korunacağı konusunda bilgiler de paylaşılıyor.

Uluslararası Sitler ve Anıtlar Konseyi (ICOMOS) Sualtı Kültür Mirası Komisyonu Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Öniz, yaptığı açıklamada, “ 15-18 Kasım 2018 tarihleri arasında Kemer’de Akdeniz Üniversitesi, UNESCO Unitwin Sualtı Arkeoloji Ağı ve Selçuk Üniversitesi tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu , Türkiye Sualtı Vakfı (TİNA) ve Antalya Deniz Ticaret Odası destekleriyle düzenlenen etkinliklerin biri ulusal (Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı) biri uluslararası olmak üzere ( Uluslararası Sualtı Araştırmaları Sempozyumu) gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü ve S.Ü. Sualtı Araştırmaları Merkezi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Sualtı Federasyonu, UNESCO UniTwin Sualtı Arkeolojisi Ağı, Antalya Deniz Ticaret Odası, Kemer İşadamları Derneği, ICOMOS ICUCH, Divers Alert Network Europe, CMAS - Dünya Sualtı Sporları Federasyonu, Kiriş Limak Limra Hotel ve Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfının destek verdiği toplantıya Almanya, Mozambik, Gürcistan Rusya, Polonya, İran, KKTC, İtalya gibi ülkelerden gelen bilim adamları da katıldı.