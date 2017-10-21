Bilge Kral'ın kulağına fısıldadığı son sözler: Evlad-ı Fatihansınız!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Medeniyet Şurası'nda Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı ' Bilge Kral' Aliya İzzetbegoviç'le ölümünden bir gün önce yaptığı konuşmayı anlattı. İzzetbegoviç'in kendisine "Bu emaneti koruyun" dediğini söyleyen Erdoğan, "Biz şimdi Mostar'ı nasıl bırakabiliriz?" dedi.

"SİZ EVLAD-I FATİHANSINIZ, BU EMANETİ KORUYUN"

Bilge Kral'ın kulağına fısıldadığı son sözlere değinen Erdoğan, "Aliya İzzetbegoviç, vefatından bir gün önce ziyaret ettiğimde, 'Tayyip siz evlad-ı Fatihansınız' dedi. 'Sizler emanetçisiniz bu emaneti koruyun' dedi ve ertesi gün vefat etti." dediğini aktardı.

"BİZ ŞİMDİ MOSTAR'I NASIL BIRAKABİLİRİZ?"

Erdoğan "Biz şimdi Mostar'ı nasıl bırakabiliriz? Merhum Aliya'nın bu sözleri sıradan sözler değildir. Kendisinin Bosna'yı Türkiye'ye emanet etmesi sahip olduğu medeniyet ufkundan kaynaklıydı. Onun için bugün öncelikle yapmamız gereken İslam dünyasında yaşanan hadiselere çok daha geniş perspektiften bakabilmektir. Devletlerin medeniyetlerin de bir ömrü vardır. Doğar, büyür ve ölürler." dedi.

ALİYA İZZETBEGOVİÇ KİMDİR?

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı olan Aliya İzzetbegoviç, 1925 yılında Bosanski Samac adlı bir kasabada dünyaya geldi. Müslüman bir ailede yetişen Aliya İzzetbegoviç, Saraybosna'da Alman lisesinde eğitimini tamamladı. İslami konulara olan ilgisi nedeniyle lise zamanında arkadaşları ile birlikte dini konuları tartışmak üzere Müslüman Gençler Kulübü'nü kurdu. 16 yaşında iken kurduğu bu kulüp, tartışma faaliyetlerinin dışında hayır ve eğitim faaliyetlerine de öncülük etti. 2. Dünya Savaşı'nda ihtiyaç sahiplerine ettikleri yardımlar ile kendilerini duyurdular.

1925 doğumlu olan Aliya İzzetbegoviç, 24 yaşında İslâmcılık suçundan 5 yıl hapis yattı. Cezaevinden çıktıktan sonra önce hukuk, sonra ziraat fakültesini bitirdi. 25 yıl avukatlık ve bir inşaat firmasında yöneticilik yaptı. 1970 yılında İslâm Manifestosu adlı bir kitap yazdı. Bu kitap 1983`te kovuşturmaya uğradı. 12 Müslüman aydınla birlikte tutuklandı. 1950 öncesinde kurulmuş olan Mladi Müslümani adlı örgütü yeniden örgütlemek suçundan 14 yıl hapse mahkum edildi. Mahkumiyetini çekerken, Yargıtay bu cezayı 11 yıla indirdi.

Aliya İzzetbegoviç, 1989 yılında Yugoslavya`nın dağılma süreci sırasında ilan edilen af sonucu özgürlüğüne kavuştu. 1990 yılında İslam Manifestosu`nu yeniden bastırdı. Bu kitap İzzetbegoviç`in İslâmi kimliğinden ziyade, siyasi kararlılığının ve mücadelesinin bir simgesi oldu. 1990'da ortak yönetimin başkanı seçilen İzzetbegoviç, 1992-1995 Bosna Savaş'ında anahtar rol oynayan isimler arasında yer almış, sağlık sorunları nedeniyle 2000 yılında başkanlıktan ve partisinin başkanlığından çekilmişti.

Daha önce iki kez kalp krizi geçiren Aliya İzzetbegoviç, 10 Eylül 2003'de evinde aniden bayılması ve düşerek 4 kaburga kemiğini kırması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. 78 yaşındaki Boşnak lider, daha sonra iç kanama geçirmişti. Eski Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, Saraybosna hastanesinde 19 Ekim 2003 günü vefat etti.