Bilenler bilmeyenlere bilgisayar öğretiyor

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi, Habitat ve Alanya Kent Konseyi işbirliğinde yürütülen “Bilenler Bilmeyenlere Öğretiyor” programı çerçevesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılının bilgisayar kursu başvuruları başladı. Ücretsiz eğitim, temel bilgisayar okuryazarlığı modülünü kapsamakta olup, aynı zamanda Alanya Habitat Bilişim ve Girişimcilik Akademisi olan Emine Hacıkura Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek. Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerler katılım belgesi almaya hak kazanacak. 2009 yılından bu yana yapılan eğitimlerle, kursiyerler bilgisayar ve internet ortamındaki işlemlerini destek almadan yapabiliyorlar.Kursa başvuracak kursiyerler, Alanya Belediyesi Emine Hacıkura Kütüphanesi’nin 0 242 511 36 24 numaralı telefonundan bilgi alabilirler.