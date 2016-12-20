Bildiğiniz hiç bir şoföre benzemiyor 

İETT’NİN 256 Yeditepe Üniversitesi-Taksim hattının bir diğer adı da "Dost otobüs". Sebebi bu otobüse binen yolcuların artık bir aile gibi olmuş olması. Otobüste aşure ve kek dağıtan yolcuların hepsi birbirini tanıyor. İETT hattı 256, adeta eski komşulukların yaşandığı mahalle kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Tüm bunlarda emeği olan, bu sıcaklığı ve samimiyeti yaratan ise hattın şoförü Hikmet Yılmaz. "Ben onların Hikmet abileriyim, onlar da benim ailemin bir ferdi gibi" diyen Hikmet Abi yolcuları için her şeyi yapmaya hazır.



Yolcular üşümesin diye...

Hikmet Yılmaz, yolcuları bekletmemek, soğukta üşütmemeleri için kurdukları WhatsApp grubundan yol bilgisi paylaşıyor, Durakta yolcuları alırken diğer yolcular için sesli mesaj gönderiyor, WhatsApp kullanmayanları ise arayarak bilgilendiriyor.

Öyle ki bir yolcu her zamanki saatinde otobüse binmeyince arıyor, "Bugün yoktun, iyi misin?" diye hal hatır soruyor, hatta yolcuların yıllık izin günlerini bile biliyor.



Yolcular da Hikmet Abi'lerini hiç unutmuyor

Otobüsün daimi yolcuları da Hikmet Abi'lerini çok seviyor. Öyle ki yolcular Hikmet Yılmaz’ın doğum gününü de Babalar Günü’nü de hiçbir zaman kutlamayı ihmal etmiyorlar. Örneğin 4 senedir aynı hatla seyahat eden emekli Altan Aksoy, “Bu otobüste herkes birbirini tanır, bu otobüs çok özel, dost otobüs. Bir bakarsın hanımlar poğaça yapmış dağıtıyor, bir bakarsın aşureler gelir. Kekler ikram edilir. Eski komşulukları bu otobüs yaşatıyor” diyerek Hikmet Abi'nin otobüsünün ne kadar özel olduğunu anlatıyor. "Hikmet Abi otobüsü kaçırma derdinden bizi kurtarıyor. Tam bir kahraman. Örnek bir insan"



Yolunu uzatan bile var

Sırf bu otobüsteki samimi ortam ve Hikmet Abi için yolunu uzatıp 256'ya binen yolcular bile var. “Yılbaşını da kutlayacağız, ona sürpriz yapacağız. Hikmet Ağabey otobüsü kaçırma derdinden bizi kurtarıyor. Tam bir kahraman. Örnek bir insan. Bazen hastam oluyor geç çıkıyorum fark edip soruyor, ‘Geliyor musun yoksun durakta’ diye." diye anlatan Şişli Etfal eğitim Araştırma Hastanesi’nin Başhemşiresi Zübeyde Portakal'ın da vurguladığı gibi Hikmet Yılmaz gerçekten çok çok özel bir insan. Tek bir kötü haber var; Hikmet Abi 2017'de emekli olacak. Ve eminiz onları onlardan çok düşünen Hikmet Yılmaz'ı yolcuları çok özleyecek. İçimizin karardığı şu günlerde bizi iyi insanlara inandıran Hikmet Yılmaz'a çok şey borçluyuz. İyi ki varsın güzel insan!







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