Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
99364
ALTIN
182.998
DOLAR
4.3123
STERLİN
5.8641
EURO
5.1228
Alanya - Antalya Hava Durumu - 9 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Dalga dalga yayılan WhatsApp şakası telefonları çökertiyor
Dalga dalga yayılan WhatsApp şakası...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 8 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Türk bilim insanlarından kanser ilacı için dev adım
Türk bilim insanlarından kanser ilacı...
Flaş Haber
Alanya Ulaş'ta trafik kazası
Kapat

Bil’den eğitim atağı

Bil Alanya Koleji, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda Fen Bilimleri Lisesi ve Anadolu Lisesi’ni 230 öğrenci kapasitesi ile Alanyalıların hizmetine açacak

Bil’den eğitim atağı

Bil Alanya Koleji, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda Fen Bilimleri Lisesi ve Anadolu Lisesi’ni 230 öğrenci kapasitesi ile Alanyalıların hizmetine açacak

09 Mayıs 2018 Çarşamba 00:06
Bil’den eğitim atağı
banner404

OBA Mahallesi, Çarşamba Mevkii’nde açılacak olan Bil Alanya Koleji Fen Bilimleri Lisesi ve Anadolu Lisesi, diğer Bil okullarında olduğu gibi İstanbul Aydın Üniversitesi desteği ve işbirliği ile hizmet verecek. 
Konu ile ilgili açıklama yapan Bil Alanya Koleji Kurucusu Erdal Sayi, “Geçen yıl hizmete giren anaokul, ilkokul ve ortaokulun ardından önümüzdeki yılda orta öğretim kısmında iki önemli kurumla Alanya’mıza hizmet vereceğiz. Liselerimiz uluslararası programlar taranarak oluşturuldu, yurtdışında üniversite okumak isteyen öğrencilerimiz için de özel programlar ve değişim anlaşmaları yapıldı. Açılacak olan lisemizde oluşturulacak sınıflar, öğrencilerimizin yetenek ve ilgi alanlarına göre şekillenecek. Her sınıf seviyesinde uygulanacak olan yetenek haritası envanteri ile öğrencilerin gelişimleri sürekli kayıt altına alınacak. Kariyer danışmalığı yönü ile lise öğrencilerimizin kendini en iyi ifade edecekleri meslek ve kariyer hedefleri, çeşitlendirilen programlarla desteklenecek. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yüzde 50 burslu okuyacak olan Bil Alanya Koleji Anadolu Lisesi ve Fen Bilimleri Lisesi mezunları için pek çok yüksek öğretim seçeneği de sunulacak. Toplam 24 derslik ve 10 laboratuvardan oluşan lisemizde yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrencilerimizi bilgilendirerek okumak istedikleri okullara gerekli şartları taşımaları için önderlik edeceğiz. Başta ABD, Kanada, İngiltere, olmak üzere dünyanın çeşitli üniversitelerinin birbirinden farklı şartları vardır. Başvuruyu yapan öğrencilerin hangi sınavlara girmeleri gerektiği, mezuniyet ortalamaları, burs şartları, referans mektupları, niyet mektupları ve benzeri konularda gerekli bilgiler tarafımızdan aktarılıp takibi yapılarak öğrencinin başvuru için gereken şartları yerine getirmesi sağlanacak. Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığı’nın akademik ortaklık anlaşması kapsamında Kanada değişim programlarını yürütmekteyiz. Dünyanın başarılı eğitim sistemleri incelenerek oluşturulan eğitim ortamları ve işbirliği anlaşmaları Alanya’daki kolejlerden beklentileri de farklılaştıracak nitelikte olacak. Alanında uzman çok değerli öğretmen kadromuzda özellikle İngilizce öğretimi özel bir yer tuttuyor. İngilizce olan bir öğretmenle ciddi fark yaratacağız. Özellikle Kanada ve Finlandiya çözüm ortaklarımızla imzaladığımız anlaşmalar, dünya vatandaşı yetiştirmek isteyen okulumuzun ve Alanya’mızın gurur kaynağı olacak” dedi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Bil Alanya KolejiEğitim öğretim YılıFen Bilimleri Lisesi Ve Anadolu LisesiEğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İsveçliler Türk yemekleri yiyor'
'İsveçliler Türk yemekleri yiyor'
‘My Bodrum’ açılıyor
‘My Bodrum’ açılıyor
Bahçeşehir'den tiyatrolu mesaj
Bahçeşehir'den tiyatrolu mesaj

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim