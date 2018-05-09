Bil’den eğitim atağı

OBA Mahallesi, Çarşamba Mevkii’nde açılacak olan Bil Alanya Koleji Fen Bilimleri Lisesi ve Anadolu Lisesi, diğer Bil okullarında olduğu gibi İstanbul Aydın Üniversitesi desteği ve işbirliği ile hizmet verecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bil Alanya Koleji Kurucusu Erdal Sayi, “Geçen yıl hizmete giren anaokul, ilkokul ve ortaokulun ardından önümüzdeki yılda orta öğretim kısmında iki önemli kurumla Alanya’mıza hizmet vereceğiz. Liselerimiz uluslararası programlar taranarak oluşturuldu, yurtdışında üniversite okumak isteyen öğrencilerimiz için de özel programlar ve değişim anlaşmaları yapıldı. Açılacak olan lisemizde oluşturulacak sınıflar, öğrencilerimizin yetenek ve ilgi alanlarına göre şekillenecek. Her sınıf seviyesinde uygulanacak olan yetenek haritası envanteri ile öğrencilerin gelişimleri sürekli kayıt altına alınacak. Kariyer danışmalığı yönü ile lise öğrencilerimizin kendini en iyi ifade edecekleri meslek ve kariyer hedefleri, çeşitlendirilen programlarla desteklenecek. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yüzde 50 burslu okuyacak olan Bil Alanya Koleji Anadolu Lisesi ve Fen Bilimleri Lisesi mezunları için pek çok yüksek öğretim seçeneği de sunulacak. Toplam 24 derslik ve 10 laboratuvardan oluşan lisemizde yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrencilerimizi bilgilendirerek okumak istedikleri okullara gerekli şartları taşımaları için önderlik edeceğiz. Başta ABD, Kanada, İngiltere, olmak üzere dünyanın çeşitli üniversitelerinin birbirinden farklı şartları vardır. Başvuruyu yapan öğrencilerin hangi sınavlara girmeleri gerektiği, mezuniyet ortalamaları, burs şartları, referans mektupları, niyet mektupları ve benzeri konularda gerekli bilgiler tarafımızdan aktarılıp takibi yapılarak öğrencinin başvuru için gereken şartları yerine getirmesi sağlanacak. Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığı’nın akademik ortaklık anlaşması kapsamında Kanada değişim programlarını yürütmekteyiz. Dünyanın başarılı eğitim sistemleri incelenerek oluşturulan eğitim ortamları ve işbirliği anlaşmaları Alanya’daki kolejlerden beklentileri de farklılaştıracak nitelikte olacak. Alanında uzman çok değerli öğretmen kadromuzda özellikle İngilizce öğretimi özel bir yer tuttuyor. İngilizce olan bir öğretmenle ciddi fark yaratacağız. Özellikle Kanada ve Finlandiya çözüm ortaklarımızla imzaladığımız anlaşmalar, dünya vatandaşı yetiştirmek isteyen okulumuzun ve Alanya’mızın gurur kaynağı olacak” dedi.