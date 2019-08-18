Bil’de yazlık sinema keyfi

BİL Alanya Koleji, Yazlık Sinema Günleri’ni bu hafta başlatıyor. “Haydi çocuklar sinemaya” sloganıyla başlatılan sinema günleri 23-24 Ağustos 2019 tarihlerinde Bil Alanya Koleji bahçesinde gerçekleştirilecek. Saat 20.00’de başlayacak etkinlik ücretsiz olacak. 23 Ağustos Cuma günü 9-14 yaş gurubu çocuklar için film gösteriminin yapılacağı etkinlikte 24 Ağustos Cumartesi günü ise 4-8 yaş grubu çocuklar beyazperdeyle buluşacak. Dileyenler 0242 513 00 83 ve 0505 039 10 07 numaralı telefonlardan rezervasyon yaptırabilecek.