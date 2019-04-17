Bil’de dolu dolu 1 gün

ETKİNLİĞE katılan 4-6 yaş grubu çocuklar, eğlenerek farklı bir gün deneyimlediler. Etkinlik sürecinde katılım sağlayan ailelere çeşitli ikramlarda bulunarak okulla ilgili bilgiler verildi. Etkinlikte, Bil Alanya Koleji’nin çocukların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkaracak, çok yönlü düşünmeyi ve gelişmeyi destekleyen programlar uygulayacak yaklaşımlar ortaya koymasına vurgu yapıldı. Bil Alanya Koleji yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, “Okulumuzda öğrenciyi merkez alan, aktif katılım ve bilişsel aktiviteleri destekleyen, akademik ve sosyal becerileri birlikte ele alan ve bilim teknolojinin kullanımının en üst düzeyde olduğu proje tabanlı bir öğretim modeli benimsiyoruz. Proje tabanlı eğitimle farklı öğretim teknikleri ile bir arada kullanılarak çocuklara bilgiye ulaşma ve edindiği bilgiyi kullanma, sunma becerisi kazandırıyoruz. Çocuklarımızın problem çözme, düşünme, sorgulama, grupla birlikte çalışma, yaratıcılık geliştirme, araştırma yapma, özgüven geliştirme, bilimsel çalışma alışkanlığı gibi beceriler kazanmalarını saplıyoruz” denildi.

