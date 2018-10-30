Bil’de 95. yıl coşkusu

OKULUN konferans salonunda gerçekleştirilen kutlamaya tüm okul öğrencileri ve veliler katıldı. Kutlama, okulun bütün kademelerinden öğrencilerin hep birlikte okuduğu şiirlerle başladı. Cumhuriyet ile ilgili şarkılar söyleyen öğrenciler, velilerden büyük beğeni topladı. Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı ise Bil Alanya Koleji Kampüs Müdürü Oğuzhan Toprak yaptı. Toprak konuşmasında, cumhuriyet için verilen mücadelenin hiçbir mücadeleyle karşılaştırılamayacağına vurgu yaptı. Toprak, “Özellikle de Türk kadınlarının bu mücadelede verdikleri çaba yadsınamayacak türden” dedi. Konuşmanın ardından gerçekleştirilen Mustafa Kemal Atatürk puzzle portresini tamamlayan öğrenciler, veliler tarafından büyük beğeni toplayarak ayakta alkışlandı.