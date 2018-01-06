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Bilal Erdoğan: Beden eğitimi dersi kalkacak diye korkuyorum

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Müzik, resim, spor, beden eğitimi dersleri her zaman bütün müfredat sistemi içerisinde geri planda bırakılıyor. Girdiğimiz sarmal bizi hemen hemen beden eğitimi dersinin kaldırılmasına kadar götürecek diye korkuyorum" diye konuştu

Bilal Erdoğan: Beden eğitimi dersi kalkacak diye korkuyorum

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Müzik, resim, spor, beden eğitimi dersleri her zaman bütün müfredat sistemi içerisinde geri planda bırakılıyor. Girdiğimiz sarmal bizi hemen hemen beden eğitimi dersinin kaldırılmasına kadar götürecek diye korkuyorum" diye konuştu

06 Ocak 2018 Cumartesi 18:48
Bilal Erdoğan: Beden eğitimi dersi kalkacak diye korkuyorum
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OKÇULAR Vakfı, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği proje kapsamında 39 ilçedeki 162 okulda görev yapan 330 öğretmene okçuluk eğitimi verdi.  'Formatör öğretmen' olmaya hak kazanan öğretmenler sertifikalarını Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törenle aldı. Törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasif Şahin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci,  Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Eğitim, gelişim, terbiye elbette sadece dersten, okuldan ibaret değil. Ancak girdiğimiz sarmal bizi hemen hemen beden eğitimi dersinin kaldırılmasına kadar götürecek diye korkuyorum" diye konuştu. 

Bilal Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:  "Bugün Okçular Vakfımız, Okmeydanı'nda tıka basa dolu, gece gündüz, hafta içi hafta sonu demeden 7'den 70'e sporcuların gidip geldiği, okçuluğu öğrendiği bir merkez hâline geldi. Bugüne kadar çeşitli kurumlarla yaptığımız çalışmalar neticesinde, birçok antrenörlük eğitimini de gerçekleştirmeyi başardık. Bunun ötesinde ekipmanın pahalı olmasını aşmak için birçok paydaşla bu ekipmanları yerli, milli ve ekonomik şartlarda ürettirebilir miyiz diye çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Hem olimpik başlangıç yayını hem klasik geleneksel yayımızı imal ettirmeye gayret ediyoruz.

Eğitim, gelişim, terbiye elbette sadece dersten, okuldan ibaret değil. Ancak girdiğimiz sarmal bizi hemen hemen beden eğitimi dersinin kaldırılmasına kadar götürecek diye korkuyorum. Gençlerimizin daha çok sporla zaman geçirmesi çok önemli. Bir hocamın ifadesi var:  'Aslında önemli olan spor, müzik, dil bilgisi ve bunun kullanımı.' Ama bakıyorsunuz müzik, resim, spor, beden eğitimi dersleri her zaman bütün müfredat sistemi içerisinde geri planda kalıyor, geri planda bırakılıyor. Halbuki bugün bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçek, hareket olmadan nörolojik gelişim kısıtlı kalıyor. Beynin hareketi, aktivasyonu kısıtlı kalıyor" 

Program, Okçular Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki projenin imzalarının atması ve katılımcılara sertifika verilmesinin ardından sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bilal ErdoğanBeden Eğitimi Dersi
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