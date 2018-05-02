Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
104726
ALTIN
175.498
DOLAR
4.1572
STERLİN
5.6720
EURO
4.9751
Alanya - Antalya Hava Durumu - 3 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Akciğer kanserinde 'kombine tedavi'
Akciğer kanserinde 'kombine tedavi'
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 2 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 2 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Bil Koleji fark yaratıyor

‘Yetenek Haritası Projesi’ 5 Mayıs Cumartesi günü Bil Alanya Koleji’nde Proje Koordinatörü Psikolog Mehmet Ali Akın tarafından velilere tanıtılacak

Bil Koleji fark yaratıyor

‘Yetenek Haritası Projesi’ 5 Mayıs Cumartesi günü Bil Alanya Koleji’nde Proje Koordinatörü Psikolog Mehmet Ali Akın tarafından velilere tanıtılacak

02 Mayıs 2018 Çarşamba 20:25
Bil Koleji fark yaratıyor
banner404

BİL Alanya Koleji, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın’ın hayata geçirdiği Yetenek Haritası Projesi’ni Alanyalılarla buluşturuyor. Çoklu zekâ kuramı çerçevesinde çocukların baskın ilgi ve yetenek alanlarını ortaya çıkartmayı amaçlayan proje hakkında bir ön bilgi veren Aydın, “Ortaya çıkan yetenek alanlarına göre atölyeler oluşturuluyor. Öğrenciler yeteneklerine göre eğitim alıyorlar. Okullarda sınav kaygısı, öğrenci yeteneklerinin tam anlamıyla ortaya çıkarılmasının önüne geçiyor. Performanslarından hareketle Bil Alanya Koleji ile birlikte öğrencilerimize bir gelecek kurmayı hedefliyoruz. ‘Her insan farklı bir dünyadır’ sloganıyla yola çıkarak bu projeyi Bil Alanya Koleji’nde başlatıp öğrencilerimizin, yetenek gelişimlerini destekleyerek akademik başarılarını arttırmayı hedefliyoruz. Yetenek Akademisi Projesi’nin hedef kitlesi ana sınıfından başlayıp lise kademesine kadar uzanmakta. Öğrencilerimizin yetenek haritaları çıkarıldıktan sonra Yetenek Akademisi programları uygulanacak, çocukların ve ailelerin katılacağı ‘Yetenek ve Kariyer Danışmanlığı’ görüşmeleri yapılacak. Bu görüşmelerde çocuklar, baskın yetenek ve ilgi alanları ile raporlardan elde edilen sonuçlardan hareketle ilgili yetenek akademisi programlarına yönlendirilecek. İlk önceliğimiz öğrencilerimizin yetenek haritalarının çıkarılması. Bu aşamada, sekiz temel yetenek alanında öğrencilerimizin yetenek haritaları çıkartılacak. Yılda bir kez yapılacak olan test sonucunda öğrencilerimiz yeteneklerine göre atölyelere yönlendirilip, ilgi duydukları alanlarda kariyer çalışmaları yapacaklar” dedi. Proje, Proje Koordinatörü psikolog Mehmet Ali Akın tarafından 5 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de Bil Alanya Koleji Konferans Salonu'nda velilere tanıtılacak. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Yetenek Haritası ProjesiBil Alanya KolejiMehmet Ali Akın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Necati Yıldırım Dim TV'nin canlı yayın konuğu oldu
Necati Yıldırım Dim TV'nin canlı yayın konuğu oldu
Alanya'da ağaca takılan paraşütçüler kurtarıldı
Alanya'da ağaca takılan paraşütçüler kurtarıldı
Antalya'da gelen yardıma tepki gösterdi
Antalya'da gelen yardıma tepki gösterdi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim