Bil Koleji fark yaratıyor

BİL Alanya Koleji, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın’ın hayata geçirdiği Yetenek Haritası Projesi’ni Alanyalılarla buluşturuyor. Çoklu zekâ kuramı çerçevesinde çocukların baskın ilgi ve yetenek alanlarını ortaya çıkartmayı amaçlayan proje hakkında bir ön bilgi veren Aydın, “Ortaya çıkan yetenek alanlarına göre atölyeler oluşturuluyor. Öğrenciler yeteneklerine göre eğitim alıyorlar. Okullarda sınav kaygısı, öğrenci yeteneklerinin tam anlamıyla ortaya çıkarılmasının önüne geçiyor. Performanslarından hareketle Bil Alanya Koleji ile birlikte öğrencilerimize bir gelecek kurmayı hedefliyoruz. ‘Her insan farklı bir dünyadır’ sloganıyla yola çıkarak bu projeyi Bil Alanya Koleji’nde başlatıp öğrencilerimizin, yetenek gelişimlerini destekleyerek akademik başarılarını arttırmayı hedefliyoruz. Yetenek Akademisi Projesi’nin hedef kitlesi ana sınıfından başlayıp lise kademesine kadar uzanmakta. Öğrencilerimizin yetenek haritaları çıkarıldıktan sonra Yetenek Akademisi programları uygulanacak, çocukların ve ailelerin katılacağı ‘Yetenek ve Kariyer Danışmanlığı’ görüşmeleri yapılacak. Bu görüşmelerde çocuklar, baskın yetenek ve ilgi alanları ile raporlardan elde edilen sonuçlardan hareketle ilgili yetenek akademisi programlarına yönlendirilecek. İlk önceliğimiz öğrencilerimizin yetenek haritalarının çıkarılması. Bu aşamada, sekiz temel yetenek alanında öğrencilerimizin yetenek haritaları çıkartılacak. Yılda bir kez yapılacak olan test sonucunda öğrencilerimiz yeteneklerine göre atölyelere yönlendirilip, ilgi duydukları alanlarda kariyer çalışmaları yapacaklar” dedi. Proje, Proje Koordinatörü psikolog Mehmet Ali Akın tarafından 5 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de Bil Alanya Koleji Konferans Salonu'nda velilere tanıtılacak.