Bil'de eğiticiler eğitildi

Eğitim yöneticisi ve Yazar Ozan Demiralp, Alanya Bil Koleji eğitim kadrosuyla bir araya geldi

Bil'de eğiticiler eğitildi
banner404

HİZMET içi eğitim programı kapsamında Alanya’da bulunan Demiralp, deneyimlerini Alanya Bil Koleji öğretmen ve yöneticilerine aktardı. Demiralp, “X kuşağı müdürleri, y kuşağı öğretmenleri ve z kuşağı öğrencileri, bir araya topladığımız okullarda eğitim çok bilinmeyenli denklem olarak karşımıza çıkar. Bu denklem matematik ile değil eğitim felsefesi ile çözülür” dedi. 3 gün süren hizmet içi eğitim programı süresinde Demiralp, Alanya Bil Koleji Okul Müdürü Oğuzhan Toprak ve tüm öğretmenlerle keyifli bir program gerçekleştirdi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya'da motosiklet zirvesi
Alanya'da motosiklet zirvesi
  1. GÜNCEL

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479