Bil'de eğiticiler eğitildi

HİZMET içi eğitim programı kapsamında Alanya’da bulunan Demiralp, deneyimlerini Alanya Bil Koleji öğretmen ve yöneticilerine aktardı. Demiralp, “X kuşağı müdürleri, y kuşağı öğretmenleri ve z kuşağı öğrencileri, bir araya topladığımız okullarda eğitim çok bilinmeyenli denklem olarak karşımıza çıkar. Bu denklem matematik ile değil eğitim felsefesi ile çözülür” dedi. 3 gün süren hizmet içi eğitim programı süresinde Demiralp, Alanya Bil Koleji Okul Müdürü Oğuzhan Toprak ve tüm öğretmenlerle keyifli bir program gerçekleştirdi.