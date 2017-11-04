Bıçaklanan Suriyeli yönetmene skandal suçlamalar

İNGİLİZCE yayın yapan Al Araby adlı site geçtiğimiz ay İstanbul’da bıçaklanan ve Suriye rejiminin kontrolündeki Tedmur Hapishanesi’ni konu alan bir film çeken Suriyeli yönetmen Muhammed Beyazıd’ın kendisinin bıçaklanmasını organize ettiği ve bu sayede filminin daha çok duyulmasını planladığını iddia etti. Yönetmen Beyazıd ise yaptığı açıklamada suçlamayı reddetti.

Yönetmen, saldırı sonrası Suriye hükümetinin ajanlarını suçlamıştı. İngilizce yayın yapan Al Araby haber sitesi ise Beyazıd’ın sahte saldırıyı organize ettiğine ilişkin telefonda konuştuğu iddia edilen görüntüleri yayınladı. Nafak (Tünel) adlı filmde Suriye kökenli bir Amerikalı adamın, Palmira’daki Tedmur hapishanesinde 20 yıl geçirmesi konu alınıyor. Hapishane, Esad muhaliflerine yönelik işkence ve infazlarla biliniyor.

‘ORTADOĞU’DAKİ EN ÜNLÜ İNSANLAR OLACAĞIZ’

Hürriyet'te yer alan haberde yönetmeni, planı birlikte yaptığı filmin yapımcısı Muhammed el-Hindi'nin ifşa ettiği öne sürüldü. İddiaya göre Mayıs ya da Haziran ayında yaptıkları görüşmede, Beyazıd, saldırganın Suriyeli olması gerektiğini kaydediyor. Beyazıd, “48 saatliğine Ortadoğu’daki en ünlü insanlar olacağız. Herkes bundan bahsediyor olacak” ifadelerini kullanıyor.

‘CNN, EL CEZİRE SENİ ARARSA ŞAŞIRMA’

Beyazıd, şu ifadeleri kullanmakla suçlandı: “Cep telefonum sende olacak. Olay sonrası insanlar, beni arayınca benim cebimi kapatacaksın ve insanlar seninle iletişim kuracak. CNN, El Cezire senin ararsa şaşırma. Ben ameliyattan çıktıktan sonra ‘filmin fragmanını yayınlamayacaktım ama bu suikast teşebbüsünden sonra yayınlayacağım’ diyeceğim. İfadelerim seninkilerle aynı olacak. Bazıları korkacak ve çekinecek ama Araplar, birçok Arap bu projenin ilgi çektiğini görünce bağış yapmaya başlayacak”

YÖNETMEN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Yönetmen Beyazıd ise sadece bir film senaryosu üzerine çalıştığını ifade etti ve bıçaklı saldırıyı kendisinin organize ettiği suçlamasını reddetti. Beyazıd söz konusu saldırıda göğsünün sağ tarafından omzuna yakın bir yerden bıçaklanarak yaralanmıştı.