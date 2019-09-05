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Beyin ölümü gerçekleşti! 4 kişiye umut oldu...

Özel bir hastanede yatan 53 yaşındaki hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine yakınları organlarını bağışladı

GÜNCEL 05.09.2019, 17:34 05.09.2019, 17:48
Beyin ölümü gerçekleşti! 4 kişiye umut oldu...
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BÖLGENİN ihtiyaca cevap verebilecek organizasyona sahip hastanesi olması vesilesi ile, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı tarafından, beyine pıhtı atması tanısıyla özel bir hastanenin Yoğun Bakım Ünitesine yatırılan hastanın, burada yapılan tüm tedavilere cevap vermeyerek beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine, Mesul Müdür Yardımcısı / Yoğun Bakımlar ve Ameliyathane Sorumlu Hekimi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Gökhan Gedikli aileye organ bağışı hakkında bilgiler verdi. 53 yaşındaki hastanın ailesinin, hastanın organlarını bağışlamaya karar vermesiyle nakil süreci başladı.
Bölge Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü’ne haber verilerek, hızlı bir şekilde resmi yazışmaları tamamlayan özel bir hastanede aynı gün İstanbul’dan Organ Nakli Ekibi geldi. Gelen ekip hastanenin ameliyathanesinde 4 buçuk saat süren başarılı bir operasyonla hastanın kalp, kornea, böbrek ve karaciğerini alarak, başka hayatları kurtarmak üzere Sakarya’dan ayrıldı. Sakarya’da bulunan özel sağlık kurumları içinde ilk defa yapılan ve ailenin rızası ile bağışın gerçekleşmesi operasyonu, organ bağışı konusundaki duyarlı yönetim anlayışı ve organ bağışı sorumlu hekimi ile ameliyathane koşullarının uluslararası standartlardaki teknolojik uygunluğu sayesinde gerçekleştirildi.
 

#beyin ölümü
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