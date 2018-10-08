Beyin kanaması geçiren kadını kurtardılar

BURDUR'DA oturan 2 çocuk annesi Reyhan Yıldız, baş dönmesi, bulantı, ishal ve yoğun baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tanı konulamayan Yıldız, ağrı kesici ilaç verilip taburcu edildi. Evde fenalaşan Reyhan Yıldız, tekrar gittiği hastaneden Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne sevk edildi.

Ani bilinç kaybıyla Medical Park'a getirilen hastanın beyin kanaması geçirdiği, beynin dolaşımını sağlayan sıvının beyin boşluklarında şişmeye ve ödeme neden olduğu belirlendi.

Beyin ve sinir cerrahisi servisinden Op. Dr. Mustafa Nevzat Firidin, beynin içerisine ince bir drenaj hortumu yerleştirilerek beyindeki kanın ve sıvının dışarı alınarak beynin kafatası içerisinde sıkışmasına engel oldu. Bu müdahaleyle bilinci yerine gelen Reyhan Yıldız'a, Girişimsel radyoloji servisinden Doç. Dr. Aykut Recep Aktaş tarafından kasık anjiyosu yapıldı. 10 gün hastanede gözlem altında tutulan Yıldız, sağlığına kavuştu.

Hastanın kendilerine getirildiğinde bilincinin kapalı olduğunu belirten Doç. Dr. Aktaş, "Yüzde 50 ölüm riskiyle karşı karşıya kalan hasta, 10 gün içerisinde kendi başına yürüyerek hastanemizden taburcu oldu. Yaptığımız müdahalelerle hastamız sağlığına kavuştu" dedi.

Reyhan Yıldız ise, “Kendimi çok ihmal ettim. Belirtileri dikkate almadım. Medical Park'ta hayatımı kurtardılar. Tüm hastane personeline ve doktorlarıma teşekkür ediyorum" dedi.