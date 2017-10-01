Beyaz TV muhabiri canlı yayında servis şoföründen dayak yedi

BEYAZ TV'de Uyan Türkiyem programı için haber hazırlayan muhabir servis şoförünün gazabına uğradı. Servis şoförü, muhabiri yaka paça aşağı itti.
KRAVATINDAN TUTUP SERVİSTEN AŞAĞI ATTI
Servis şoförü, "Serviste sensör yok mu?" sorusunu duyunca çıldırdı. Şoför, muhabiri kravatından tutup minibüsten aşağı attı. Küfürler havada uçtu.
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