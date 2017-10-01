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Beyaz TV muhabiri canlı yayında servis şoföründen dayak yedi

Beyaz TV muhabiri servis şoförüne "Sensörünüz yok mu?" diye sorunca servis şoförü çıldırıp muhabiri dövdü

Beyaz TV muhabiri canlı yayında servis şoföründen dayak yedi

Beyaz TV muhabiri servis şoförüne "Sensörünüz yok mu?" diye sorunca servis şoförü çıldırıp muhabiri dövdü

01 Ekim 2017 Pazar 17:51
Beyaz TV muhabiri canlı yayında servis şoföründen dayak yedi
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BEYAZ TV'de Uyan Türkiyem programı için haber hazırlayan muhabir servis şoförünün gazabına uğradı. Servis şoförü, muhabiri yaka paça aşağı itti.

KRAVATINDAN TUTUP SERVİSTEN AŞAĞI ATTI

Servis şoförü, "Serviste sensör yok mu?" sorusunu duyunca çıldırdı. Şoför, muhabiri kravatından tutup minibüsten aşağı attı. Küfürler havada uçtu.

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