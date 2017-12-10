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Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi, faciadan dönüldü

İstanbul Sarıyer'de yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden beton mikseri, arkasından seyir eden otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilin içindeki misafirliği giden aile ölümden döndü

Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi, faciadan dönüldü

İstanbul Sarıyer'de yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden beton mikseri, arkasından seyir eden otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilin içindeki misafirliği giden aile ölümden döndü

10 Aralık 2017 Pazar 14:41
Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi, faciadan dönüldü
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KAZA saat 11.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Adnan Menderes Caddesi üzeri Zekeriyaköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman yolunda seyir halinde olan 06 EZ 6505 plakalı beton mikserinin sürücüsü Abdullah Y., yoğun yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan mikser, hemen arkasından seyir eden Hakan Gündüz idaresindeki 34 AGG 646 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonucu mikser ve otomobil yol kenarına uçarken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

MİSAFİRLİĞE GİDERKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Kaza sonrası yol kenarına çıkan otomobildeki sürücü Gündüz, eşi Refika ve oğulları Kaan can havliyle aracın içerisinden çıktı. Olay nedeniyle şoka giren kadın ve oğlu, yakınlarının aracına götürüldü. Ölümden kıl payı kurtulan ailenin, evlerinden yola çıkarak misafirlik için Rumeli Feneri’ndeki yakınlarının evine gittikleri öğrenildi.

Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi, faciadan dönüldü

“BÜYÜK BİR FACİADAN KURTULDULAR”

Kazaya karışan beton mikserinin sürücüsü Abdullah Y., “Yağmurdan dolayı araba kaydı. Kontrolden çıktı sonrası görüldüğü gibi, yaralı yok” dedi. Ailenin yakını Zafer Cabacı ise “Mikser yağmurdan dolayı kaymış. Sonra da aracın üzerine yıkılmış. Aracın içerisindeki yakınım, eşi ve çocukları kemerleri takılı olduğu için büyük bir faciadan kurtuldu. Yaralı yok, maddi hasarlı” ifadelerini kullandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, kazayla ilgili tutanak tutarak çalışma yaptı. Cadde üzerindeki bir şeridin kapanması nedeniyle zabıta ekipleri, trafik çalışması yaptı. Sürücüleri ifadelerini alarak alkol muayenesine tutan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


 

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Mikser Kazasıİstanbul
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