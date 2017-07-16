Beştepe'de yükselen muhteşem görüntü! İşte taşıdığı sembollerin anlamı

250 ŞEHİDİN İSMİ YAZILDI
İÇ bölümünde 250 şehidin isimleri ve taş baskı resimlerinin yer aldığı anıtta, 125 ton çelik kullanıldı.
YILDIZLAR TÜRK DEVLETİNİ TEMSİL EDİYOR
Milli mücadeleyi temsilen silüet şeklinde 81 insan heykelinin bulunduğu anıtın bir yüzünde Türk devletlerini temsil eden yıldızlar ve en üstte ise Cumhurbaşkanlığı forsu yer alıyor.
AY YILDIZ 7 BÖLGEYİ TEMSİLEN 7 İNSAN FİGÜRÜ TAŞIYOR
Abidenin tepesindeki 10 metrelik ay yıldız ise 7 bölgeyi temsilen 7 insan figürü taşıyor.
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