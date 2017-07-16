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Beştepe'de yükselen muhteşem görüntü! İşte taşıdığı sembollerin anlamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın tepesindeki 10 metrelik ay yıldız 7 bölgeyi temsilen 7 insan figürü taşıyor. Yıldızlar ise Türk devletini temsil ediyor

Beştepe'de yükselen muhteşem görüntü! İşte taşıdığı sembollerin anlamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın tepesindeki 10 metrelik ay yıldız 7 bölgeyi temsilen 7 insan figürü taşıyor. Yıldızlar ise Türk devletini temsil ediyor

16 Temmuz 2017 Pazar 14:00
Beştepe'de yükselen muhteşem görüntü! İşte taşıdığı sembollerin anlamı
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250 ŞEHİDİN İSMİ YAZILDI

İÇ bölümünde 250 şehidin isimleri ve taş baskı resimlerinin yer aldığı anıtta, 125 ton çelik kullanıldı.

YILDIZLAR TÜRK DEVLETİNİ TEMSİL EDİYOR
Milli mücadeleyi temsilen silüet şeklinde 81 insan heykelinin bulunduğu anıtın bir yüzünde Türk devletlerini temsil eden yıldızlar ve en üstte ise Cumhurbaşkanlığı forsu yer alıyor.
AY YILDIZ 7 BÖLGEYİ TEMSİLEN 7 İNSAN FİGÜRÜ TAŞIYOR

Abidenin tepesindeki 10 metrelik ay yıldız ise 7 bölgeyi temsilen 7 insan figürü taşıyor.

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