Beştepe'de yükselen muhteşem görüntü! İşte taşıdığı sembollerin anlamı

YILDIZLAR TÜRK DEVLETİNİ TEMSİL EDİYOR Milli mücadeleyi temsilen silüet şeklinde 81 insan heykelinin bulunduğu anıtın bir yüzünde Türk devletlerini temsil eden yıldızlar ve en üstte ise Cumhurbaşkanlığı forsu yer alıyor. AY YILDIZ 7 BÖLGEYİ TEMSİLEN 7 İNSAN FİGÜRÜ TAŞIYOR

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