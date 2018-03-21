Beşinci katta asılı kalan arkadaşını kurtarmak isterken düştü

Olay yerine gelen üç çocuk babası Özdemir'in yakınları fenalık geçirdi.

Özdemir'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Akcan, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirirken beşinci katta asılı kalan Akcan da bir süre sonra yere düşerek ağır yaralandı.

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