Besiciye veteriner hizmeti

KÜÇÜKBAŞ ve büyükbaş hayvanlara aile hekimliği uygulamasının et ithalatını büyük oranda bitireceğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken "2018 yılı içerisinde hayata geçecek küçükbaş ve büyükbaş hayvanları kapsayan veteriner hekim uygulaması üreticinin girdi maliyetlerini düşüreceğinden et ithalatını büyük oranda azaltır. Veteriner hekim uygulaması hayata geçtiğinde 500 bin buzağı ölümden kurtarılmış olacak. Bu da 2018 için hayvancılıkta eski verimli günlere döndüğümüz bir yıl olacak. Verilecek olan ücretsiz veteriner hekim uygulaması küçük aile işletmeleri için çok önemli bir uygulama” diye konuştu.

'UYGULAMA HAYVANCILIĞA İVME KAZANDIRIR'

Doğumdan ölüme kadar hayvanların kontrol ve denetim altında olmasının hayvancılığı canlandıracağına değinen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemiz her zaman belirtiğimiz gibi tarım ve hayvancılıkta dünyada bir numara olacak potansiyele sahip. Gelişmiş ülkeler tarım ve hayvancılığı, kendi tarım arazilerinde kendi üreticileri ve kendi yetiştirdikleri hayvanlar ile yürütüyor. Gelişmekte ve sürekli büyümekte olan bir ülke olarak bizim neyimiz eksik? Önümüzdeki yıl hayata geçecek 'Tarımsal İşletme Modeli' ile birlikte kapsama alınacak küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara veteriner hekim uygulaması hayvancılığa ivme kazandırır. Gebelikten ölüme kadar, bakım, aşılar, hijyenik koşullar denetim altında olacak. Yalnızca gıda amaçlı kullanılan küçükbaş ve büyükbaş hayvanları kapsayan bu uygulama hayvancılıkta kendi kendimize yettiğimiz eski verimli günlerimize döndürür. Küçük aile işletmelerine verilecek olan önem ile hayata geçmiş olacak" dedi.

'HER YIL 500 BİN BUZAĞI ÖLÜYOR'

Her yıl 500 bin buzağının kaybedildiğini belirten Palandöken şöyle konuştu: “Her yıl maalesef 750 bin buzağıdan 500 binini kaybediyoruz. Kaybedilen bu buzağı rakamlarını ücretsiz veteriner hekimliği uygulaması ile geri kazanırsak et ithalatına gerek kalmaz. Hayvancılıkta da tarımda olduğu gibi kendi kendimize yettiğimiz dönemlere döneriz. Ahırların hijyeni, hayvanların yaşadıkları ortamlar, aşı takvimleri bunların hepsi denetim altında olduğunda kayıplar büyük oranda azalacaktır. Buna ek olarak aile besicilerine verilen desteğin de artırılması ile 2018 hayvancılıkta önemli bir aşama kaydettiğimiz bir yıl olacaktır."