Besiciye af müjdesi

ANTALYA Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine af müjdesi verdi. Müdürlükten yapılan açıklamada her yaştan sığır, keçi ve koyun gibi hayvanların sağlıklı yetiştirilmesi için uygulanan veteriner kontrolü, hayvan varlığı tescili, ırk tanımlama, izleme ve küpeleme gibi zorunlu işlemlere 31 Mart’a kadar af getirildiği duyuruldu.

3 AY EK SÜRE VERİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı bölgedeki hayvanların sağlık taraması işlemleri için daha önce son tarih olarak 31 Aralık’ı belirlemişti. Bu sürenin yeni yönetmelikle sığır, koyun ve keçi için 3 ay daha uzatıldığı söylenen açıklamada, bütün yetiştiricilerin hayvan ve insan sağlığı açısından zorunlu olan kontrol, tescil ve izleme işlemlerini eksiksiz yaptırmasının önemine dikkat çekildi.

KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ

Antalya ve çevresindeki bölgede çok sayıda kayıtsız hayvan olduğunu belirten Antalya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeliha Öztürk, getirilen af uygulamasının eksik yönlerine değindi. Öztürk, “Şimdiye kadar sadece yeni doğan hayvanlar küpeletilebiliyordu. Yetiştiriciler hayvanları 9 aydan büyükse küpeletemiyordu. Şimdi bu afla birlikte hayvan 2 yaşında olsa da kontrolleri yapılıp küpe takılabilecek” dedi. Bu affın küpesi düşen hayvanları kapsamadığına dikkati çeken Öztürk, “Hayvanları kayıt altına almak, sayılarını doğru saptamak için önemli bir uygulama. Ama tüm hayvanların kapsama alınıp tespit edilmesi, küpesi düşenlere yeniden küpeleme yapılması ve sisteme kaydedilmesi gerekiyor” diye konuştu.