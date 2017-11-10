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Beş yıla kadar hapis cezası var

Otomobille kavşağın ağızında durup, kırmızı ışığın yeşile dönmesini beklemenin ne kadar sıkıcı olduğunu bilmeyen yok gibi

Beş yıla kadar hapis cezası var

Otomobille kavşağın ağızında durup, kırmızı ışığın yeşile dönmesini beklemenin ne kadar sıkıcı olduğunu bilmeyen yok gibi

10 Kasım 2017 Cuma 13:59
Beş yıla kadar hapis cezası var
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SANİYELER, dakikalar geçer, hala beklersiniz. Sonra, “Acaba ışıklar arızalı mı?” diye düşünüp, hatta, “Acaba yavaş yavaş ilerlesem mi” diye aklımızdan geçirebilirsiniz.
Böyle bir durumda kırmızı ışığı görmezden gelip yolumuza devam edebilir miyiz? 
Ya ışıklar arızalı değilse ve tam kavşaktan geçerken kırmızı ışık radarına yakalanırsanız, ne olur? 
Diğer bir ifadeyle, ışıklar kırmızıyken arabayla yolumuza devam edebilir miyiz?
Peki ya, trafik ışığında gerçekten teknik bir arıza varsa ve bir türlü kırmızıdan yeşile dönmüyorsa ne yapmalıyız? 
Işıklar arızalıysa ‘ilelebet’ kırmızı ışığın yeşile dönmesini mi bekleyeceğiz?
Bu durumda Alman yasaları sürücülere “gerektiği kadar’ beklemelerini tavsiye ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı ışık
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