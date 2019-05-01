Berna Laçin'den tanıtım jesti: ‘Alanya Kalesi İtalya ile yarışır’

KISA süreliğine Alanya’ya gelen Laçin, Kızıl Kule önünde Tersane’yi fon alarak çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak Alanya sevgisini anlattı. Laçin, 22 bin takipçisinin beğendiği fotoğrafın altına şu sözleri yazdı: “Acilen Alanya’ya gelmem lazım. Bayılıyorum buraya ama hep oyun için ‘ce-e’ deyip kaçıyorum. Kalesi hayatımda gördüğüm en güzel kale kentlerden biri. İtalya ile yarışır. Burada boş bir günümüz vardı ama ben Konya’da kalarak değerlendirdim. Bugün de köşe yazımı yetiştirme telaşından vaktim kalmadı. Şimdi Antalya’ya gidiyorum, akşama oyun orda. Buralar ciddi sıcak, çok yazın harareti basmadan bir gelmek lazım. Cennet köşesi.”