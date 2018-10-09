Bermuda Motor'dan yeni hizmet

ALANYA'DA 3 şubesiyle birlikte geniş bir hizmet ağı olan Bermuda Motor Bobinaj'da tarım makineleri, satış, servis ve yedek parça hizmeti veriliyor. Bermuda Motor'da aynı zamanda bobinaj, tarım makineleri tamiri ile motor satışları yapılıyor. Bermuda Motor Bobinaj şimdi de bu geniş hizmet portföyüne Peugeot marka scooterları da dahil ederek Alanyalıların beğenisine sundu.

