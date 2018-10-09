Bermuda Motor'dan yeni hizmet

Bermuda Motor Bobinaj, birçok bayilik ağının yanına Peugeot Scooter'ları da ekleyerek Alanyalılara hizmet vermeye devam ediyor

Bermuda Motor'dan yeni hizmet
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ALANYA'DA 3 şubesiyle birlikte geniş bir hizmet ağı olan Bermuda Motor Bobinaj'da tarım makineleri, satış, servis ve yedek parça hizmeti veriliyor. Bermuda Motor'da aynı zamanda bobinaj, tarım makineleri tamiri ile motor satışları yapılıyor. Bermuda Motor Bobinaj şimdi de bu geniş hizmet portföyüne Peugeot marka scooterları da dahil ederek Alanyalıların beğenisine sundu.
 

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