Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108364
ALTIN
159.130
DOLAR
3.8730
STERLİN
5.0977
EURO
4.5673
Gen tedavisinde yeni bir yöntem deneniyor!
Gen tedavisinde yeni bir yöntem...
1 haftada 5 kilo verdiren ev yapımı tarif!
1 haftada 5 kilo!
Dünya büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi
Dünya büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi
banner468

Berkin Elvan davası öncesi yoğun güvenlik önlemi

Berkin Elvan davası öncesi İstanbul Adalet Sarayı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı

Berkin Elvan davası öncesi yoğun güvenlik önlemi

Berkin Elvan davası öncesi İstanbul Adalet Sarayı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı

16 Kasım 2017 Perşembe 10:53
Berkin Elvan davası öncesi yoğun güvenlik önlemi
banner404

GEZİ  olaylarında başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davanın 3. duruşması öncesinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Adliyeye gelenler polis ekipleri tarafından tek tek aranarak içeri alındı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, Babası Sami Elvan ile birlikte CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Gezi olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfi Sarısülük duruşmayı izlemek için adliyeye geldi.


 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DavaBerkin Elvan Davası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlk karın tarihi yaklaşıyor!
İlk karın tarihi yaklaşıyor!
Müjdat Gezen Sanat Merkezini Kundaklayan Saldırgana 4 Yıl 2 Ay Hapis
Müjdat Gezen Sanat Merkezini Kundaklayan Saldırgana 4 Yıl 2 Ay Hapis
Skandal sözler! Akrabası hala FETÖ'yü savunuyor...
Skandal sözler! Akrabası hala FETÖ'yü savunuyor...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim