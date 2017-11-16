Berkin Elvan davası öncesi yoğun güvenlik önlemi

Adliyeye gelenler polis ekipleri tarafından tek tek aranarak içeri alındı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, Babası Sami Elvan ile birlikte CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Gezi olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfi Sarısülük duruşmayı izlemek için adliyeye geldi.

GEZİ olaylarında başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin dava nın 3. duruşması öncesinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemi alındı.

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