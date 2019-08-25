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Beren Saat'in yeni dizisinden alacağı ücret belli oldu

Eylem İpek Şafak, Posta'daki köşesinde Beren Saat'in yeni dizisinden bölüm başına alacağı ücreti yazdı

GÜNCEL 25.08.2019, 18:53 25.08.2019, 19:15 Enes Subaşı
Beren Saat'in yeni dizisinden alacağı ücret belli oldu
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İŞTE  Eylem İpek Şafak’ın köşesindeki o bölüm;

Beren Saat'in başrolünde yer aldığı Netflix yapımı ikinci orijinal Türk dizisi 'Atiye'nin çekimleri devam ediyor. Beren Saat'in Metin Akdülger, Başak Köklükaya, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi ve Civan Canova gibi ünlü isimlerle kamera karşısına geçtiği diziden bölüm başı aldığı ücreti öğrendim. Ünlü oyuncu, dijital dizi ile bölüm başı 200 bin TL'ye anlaşmış.”

#Eylem İpek Şafak #posta
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