Berberoğlu'nda durmak yok

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, hafta sonu birçok ziyaret gerçekleştirdi. Düğün ve taziyelerin yanı sıra Türkler Mahallesi'nde hasta vatandaşları evlerinde ziyaret edip 'Geçmiş olsun' temennisinde bulunan Berberoğlu, dün de AKP İlçe Teşkilatı'nda muhtarlarla buluştu. Farklı mahallelerde yapılan düğün yemeklerine ve taziyelere katılan Berberoğlu, öğleden sonra da Türkler Mahallesi'nde yaşayan ve anjiyo olan Hacı Ersoy ile Ali Çavuşoğlu'nu evlerinde ziyaret edip 'Geçmiş olsun' temennisinde bulundu. Berberoğlu, "Hafta sonları da dahil olmak üzere tüm mahallelerimizde düğün, taziye ve hasta ziyaretleri yapıyoruz. Vatandaşın sadece seçim zamanı değil, her zaman yanındayız" dedi.