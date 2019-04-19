Berberoğlu, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı

ATSO eski başkanlarından ve 20. dönem DYP Antalya Milletvekili iş adamı Osman Berberoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle dün yaşamını yitirdi. Berberoğlu için Muratpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, ATSO Başkanı Davut Çetin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Berberoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü.

OSMAN BERBEROĞLU

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olduktan sonra inşaat, turizm ve eğitim işine giren, Antalya'da radyo ve gazete sahipliği de yapan Osman Berberoğlu, ATSO başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babası Berberoğlu, Tansu Çiller döneminde DYP'den Antalya milletvekili seçildi.