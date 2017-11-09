Berber motorlu testere ile damat tıraşı yaptı!

ÇORUM'DA dünya evine giren Resul-Ayşe Nacar için düğün töreni düzenlendi. Damat, kına gecesine uzun sakalları ile katılınca arkadaşları damada tepki gösterdi.
DAMADA MOTORLU TESTERE İLE TIRAŞ!
İHA'nın haberine göre, kına gecesi sırasında Nacar'ı bir sandalyeye oturtan ve aynı zamanda arkadaşı olduğu öğrenilen berber Fatih Özkan, damadı motorlu testere ile tıraş etmeye başladı.
Damadın yaşadığı zor anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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