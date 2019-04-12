Berat Kandili ne zaman? Berat Kandilinde nasıl ibadet edilmeli?

BERAT Kandili ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından en fazla araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Mübarek üç aylar içerisinde Recep ayının ardından gelen Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili islam aleminde önemli gün ve geceler arasında yer alıyor. Kandil günü ve gecelerinde yapılan ibadetlerden alınan savaplar ise bu gecenin önemi feyzini bir kat daha arttırıyor. Peki Berat Kandili bu sene ne zaman idrak edilecek. Berat kelimesi ne anlama gelmektedir? İşte Berat Kandili hakkında merak edilen bütün detaylar...

BERAT KELİMESİNİN ANLAMI

Berat kelimesi; borçtan kurtulma, temize çıkıp aklanma, ceza veya sorumluluktan kurtulma gibi mânâlara gelir. Berat kandili, Allah'ın ekstra rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma, kapılarını ardına kadar araladığı; müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükâfatlandırdığı bir zaman dilimidir.

Berat kelimesinin aslı ''Berâettir.'' Beraat sözlükte, ''bir zorluktan kurtarmak ve berî olmak'' demektir. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.

BERAT KANDİLİ HAKKINDA

Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.

Mübarek Berat Kandili gecesini ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır. Mübarek Berat Kandili hakkında Peygamber Efendimiz HZ.Muhammed (s.a.v) hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur;

“Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah'u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim" diye buyurur.' (İbn Mâce)

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

2019 Berat Kandili 19 Nisan Cuma gecesi idrak edilecek.