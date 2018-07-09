Berat Albayrak kimdir?

21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak aslen Trabzonludur. Türk iş adamı, siyasetçi olan Berat Albayrak 24 Kasım 2015 tarihinden beri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıdır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadıdır.

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin Yenice köyünden olan Albayrak, Lise eğitimini Özel Fatih Koleji'nde yapmış üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır.



Albayrak daha sonra New York'ta Pace Üniversitesi'nde finans üzerine MBA yapmıştır.



Birçok şirkette üst düzey işlere imza atan Berat Albayrak bir dönem Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.



7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili olarak meclise girdi. 24 Kasım'da Ahmet Davutoğlu başbakanlığındaki 64. Hükümet'in Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bakan olarak tayin edildi. Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde bu görevine devam etti.



Gençlik yılları



Yükseköğretimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamlayan Albayrak, New York'ta Pace Üniversitesi'nde finans üzerine MBA (Master of Business Administration; İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) yapmıştır.



Kariyeri



Çalık Holding



1996 yılında meslek hayatına başlayan Albayrak, 1999 yılında profesyonel olarak iş hayatına başlamış ve Çalık Grubu'nun yurtiçi ve yurtdışı şirketlerinde çeşitli görevler üstlenmiştir. 2002 yılında çalıştığı Çalık Holding'in ABD ofisinde Finans Direktörlüğü ile görevlendirildi. Bu esnada New York Pace University, Lubin School of Business'te İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı yaptı. 2006 yılında ABD'den Türkiye'ye dönen Albayrak, holdingin Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 2007 yılında Çalık Holding'e Genel Müdür olarak atanmıştır. Albayrak, aynı zamanda grupiçi firmalarda da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Finans ve Bankacılık bilim dalında doktorasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının finansmanı üzerine tez hazırlayarak tamamladı. 2013 yılının sonunda özel sektörden ayrılarak Sabah Gazetesi’nde köşe yazarı olarak görev alan Albayrak[3], Marmara Üniversitesinde de Bankacılık ve Finansman alanında ders vermekte, birçok sivil toplum kuruluşunda çeşitli görevler üstlenmektedir.



Siyaset



7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili olarak meclise girdi. 24 Kasım'da Ahmet Davutoğlu başbakanlığındaki 64. Hükümet'in Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bakan olarak tayin edildi.



Özel yaşamı



Türkiye Cumhuriyeti 12.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak, üç çocuk babasıdır. Abisi olan Serhat Albayrak ise Turkuvaz Medya Grubu’nun CEO'luğu görevini yürütmektedir.



Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 23:16