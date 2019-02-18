BERA Testi hizmette

AÇILIŞA, Uluslararası Rotary 2430. Bölge Guvernörü Nuri Altan Arslan, Alanya Rotary Kulübü Başkanı Ayhan Gedikoğlu, hastane yönetimi ve Rotary Kulübü üyeleri katıldı. Uluslararası Rotary 2430. Bölge Guvernörü Nuri Altan Arslan, erken tanı ve tedavi için önemli olan BERA işitme testini Alanya’ya kazandırmış olmaktan dolayı onur duyduklarını söyledi. Arslan, kulüplerinin 1917 yılında kurulduğunu ve her geçen gün büyüyerek kocaman bir aile olduklarını ifade etti. Nuri Altan Arslan, "Dünyanın en önemli ve en verimli vakıflarından birisiyiz. Elde ettiğimiz bağışlarla sağlık problemlerin önlenmesini, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Daha nice problemlere çözüm üretmek için çabalarımız ve projelerimiz devam edecektir” dedi.

Alanya Rotary Kulübü Başkanı Ayhan Gedikoğlu ise BERA işitme testi sayesinde birçok ailenin hayatlarına ışık ve umut olacakları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Gedikoğlu, "Erken teşhis ve tedavi için önemli olan bu cihazı Rotary ailemizin katkılarıyla gerçekleştirdik. Bağışların yüzde 67’si yurtdışından gelmiştir" diye konuştu.

İleri merkezlerde, yapılabilen bu testle birlikte işitme testi uygulamalarını artık daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirebilenlerini ifade eden ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cihan Duman bu cihaz sayesinde birçok hastanın ve bebeğinin ileride yaşayacağı duyma probleminin önlenebileceğini dile getirdi. Duman, "Kendisi ufak bir cihaz ama işlevsel bakımdan biz hekimler için dev bir alettir. İleri tanı amaçlı kullanılan BERA testinin sağlık tesisimizde yapılabilecek olması hem biz hekimler için hem de hastalar için büyük bir önem taşımaktadır. Alanya’da bir yıl içerisinde yaklaşık 5 bin canlı doğum gerçekleşmektedir. Bu sayı baz alındığı zaman 5 ila 25 arasındaki çocukta yeni doğan işitme kaybı saptanmaktadır. Manavgat ve Gazipaşa ilçelerini de bu konu içine dahil ettiğimiz zaman sayı 15 ila 75 bebeğe kadar çıkabilmektedir. Klinik BERA sayesinde doğumsal işitme kaybının hem kesin tanısı konulabilmekte hem de işitme kaybının kaynağı saptanabilmektedir. Hastanın genel durumdan bağımsız, güvenilirliği yüksek, uyku halinde yapılan bu testi özellikle bilinç seviyesi düşük alzheimer, multipl skleroz gibi rahatsızlıkları olan hastalarımızda da güvenle kullanabileceğiz" diye konuştu. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ali Gök ise, "Rotary Kulübü’nün katkılarıyla hastanemize ve bölgemize kazandırılan bu cihaz sayesinde sağlık hizmetimizde verimlilik artacaktır. Emeği geçen herkese ekibim ve meslektaşlarım adına teşekkür ederim" diye konuştu.