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Benzin ve motorin zammından bıkan sanayiye koşuyor

Benzin ile motorinin litre fiyatına yapılan zamların ardından, sürücüler otomobillerine LPG taktırmak için sanayiye akın etti

Benzin ve motorin zammından bıkan sanayiye koşuyor

Benzin ile motorinin litre fiyatına yapılan zamların ardından, sürücüler otomobillerine LPG taktırmak için sanayiye akın etti

14 Kasım 2017 Salı 17:50
Benzin ve motorin zammından bıkan sanayiye koşuyor
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) verilerine göre, 2017 yılının  Eylül sonu itibarıyla  Türkiye'deki araç sayısı, 21 milyon 940 bin 757 oldu. Bu araçların yüzde 54'ünü, otomobiller oluşturdu.11 milyon 846 bin 85 otomobilin yüzde 38,6'sının LPG'li, yüzde 34,9'unun dizel ve yüzde 26,1'inin benzinli olduğu kaydedildi. Son günlerde akaryakıta gelen zamlar, sürücülerin LPG'ye ilgisini artırdı.

"İŞ KAPASİTEMİZ YÜZDE 25 ARTTI"

Akdeniz Sanayi Sitesi'nde LPG sıralı sistem dönüşümü yapan makine mühendisi Cemal Özkaya, zamların ardından işlerinde ciddi artış olduğunu söyledi. LPG'nin alternatif yakıt olmaktan çıkıp, ana yakıt haline geldiğini belirten Özkaya, "Bu zamlardan dolayı son günlerde iş kapasitemiz, yüzde 25 oranında arttı.  Akdeniz Sanayi Sitesi'nde LPG işi yapan esnafla konuştuğumuzda durum, bu şekilde. Çevreci bir yakıt, bundan dolayı tercih edenler de var; ama çoğunlukla tasarruf nedeniyle" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, sürücülerin benzinli otomobil kullanamaz hale geldiğini dile getiren Özkaya, "Benzinli bir araç, LPG'ye dönüş yaptığı zaman ortalama yüzde 40 oranında tasarruf yapıyor. 100 kilometrede harcayacağı parayı 140 kilometrede harcıyor. Şu durumda işlerin daha da artacağını tahmin ediyoruz" dedi.

"KONTROL EDİLMEZSE BOMBA OLUR"

LPG'li sistemin, bilinenin aksine otomobilin motoruna zarar vermediğini ve motor yağını kirletmediği için araçta daha uzun ömür sağladığını belirten Özkaya, makine mühendisleri odalarının elinden 'sızdırmazlık kontrol yetkisi'nin alınmasının da doğru bir karar olmadığını savundu. LPG sisteminin, yetkili ellerce, iyi kontrol edilmediği takdirde bir bombaya dönüşebileceğine dikkat çeken Özkaya, şunları söyledi:

"Ben bir makine mühendisi olarak iş yeri sahibiyim. Benim yaptığım kontrollerin yanı sıra makine mühendisleri odasının da kontrol yapması daha iyiydi. Şimdi bu işi yapanlar kontrol ediyor bir de araç muayene istasyonları kontrol ediyor. Detaylı bir kontrol yapıldığını düşünmüyorum. Yeterli kontrol olmazsa en tehlikesiz yakıt LPG bir anda bomba olur."

LPG'li sistem montajı yapan iş yeri sahibi Önder Akoğlu ise akaryakıt zamlarının, sürücülerin canını yaktığını söyledi. Zamların ardından işlerinin hareketlendiğini belirten Akoğlu, "Benzine gelen zamlar işlerimizi az da olsa hareketlendirdi. Yüzde 15 civarında yeni montaj yapmaya başladık. Gelen vatandaşların hepsi fiyatlardan yakınıyor. 50 TL'lik benzinle bir yere gidemediklerini söylüyorlar. LPG buna göre yüzde 40 oranında avantajlı. Daha fazla kilometre yapabiliyorlar" diye konuştu.

"BENZİNLİ OTOMOBİLE BİNEMİYORUZ"

Öğretmenlik yaptığı okul ile evinin arasında gidiş-dönüş 40 kilometre yol olduğunu anlatan Fen Bilgisi Öğretmeni  Hüseyin Demir, son zamlardan sonra LPG sistemine geçmeye karar verdiğini söyledi. Zamların ekonomik olarak zorlamaya başladığını dile getiren Demir, "Bu yüzden otomobilime LPG taktırıyorum. Benzinle depoyu ortalama 250 TL'ye dolduruyordum. LPG ile bunun yarıya düşeceğini düşünüyorum. Benzinle bir depo ile ancak 2 hafta gidip gelebiliyordum. Şimdi deneyeceğim ama tasarruflu olacağını düşünüyorum" dedi.

LPG'li otomobil sahibi  Ahmet Yıldırım ise ciddi tasarruf sağladığını belirterek, "Akaryakıt fiyatlarına gelen zamdan dolayı LPG'yi kullanıyoruz. Benim normalde dizel aracım da var ama onu da kullanmıyorum. Yüzde 40 oranında tasarruf sağlıyorum. Benzinli otomobile zaten binemiyoruz" diye konuştu.

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Hüseyin DemirAkdenizEylülTürkiye İstatistik KurumuOtomobilEKONOMİ
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