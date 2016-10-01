'Benimle evliyken başkasından çocuk aldırmış'

EVLİLİKLERİN bir türlü rayında gitmeyen ve Hale Keleş'ten iki, Yeşim Erçetin'den ise bir kızı olan, Matraş Deri'nin eski veliahtı Emre Matraş, önceki gün bir park köşesinde objektiflere takıldı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; şu an çalışmadığını, hatta borç batağında olduğunu söyleyen Matraş, varlıklı hayatına dönmek için amcasına açtığı miras davanın sonucunu bekliyor. Zamanında psikolojik destek de aldığını belirten Matraş, miras davası aleyhine sonuçlanırsa intihar edeceğini söyledi.

Annesinin 11 liralık ilacını dahi alamadığını söyleyen Matraş, bu durumdan dolayı merhum babasının aldığı antikaları sattığını açıkladı. Dört yıl önce geçimini sağlayabilmek için taksi şoförlüğü yapan eski iş adamı, biten evlilikleriyle ilgili de ağızları açık bırakacak itiraflarda bulundu.



"EŞİM ÇOCUK BİLE ALDIRMIŞ"

13 yıllık eşi, iki çocuğunun annesi Hale Keleş'ten Temmuz 2010'da boşanan Matraş, eski eşi Hale Hanım hakkında şöyle konuştu:

"Hale'ye, biz ayrıldıktan sonra kızlarımın yaşadığı eve, başka bir adamın girmesini istemediğimi söylemiştim. Fakat sonrasında benimle evliyken başkasından çocuk aldırdığını öğrendim. Hatta ayrıldıktan aylar sonra bir erkekle maç izlemeye gittikleri sırada gazeteciler tarafından görüntülenince haklarında yanlış haber yapılmasın diye telaş yapıp benden yardım istemişti. Sonra öğrendim ki o kişi, benimle evliyken de hayatındaymış."

Eski iş adamı, kızı Masal'ın annesi eski eşi Yeşim Erçetin için ise "Yeşim, televizyon programlarına çıkıp benim ona para vermediğimi söyledi. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Yeşim ile kızım Masal için görüşüyorum" dedi.



"AKBİL DOLDURACAK PARAM YOK"

Emre Matraş, 19 Ekim'de gerçekleşecek davanın lehine sonuçlanması halinde soyadını değiştireceğini dile getirirken, "200 bin dolarlık arabalar kullanıyordum ama şu an Akbil dolduracak para bulamıyorum. Diğer yolculardan rica ediyorum" ifadelerini kullandı.



MUTSUZ VE UMUTSUZ

Annesine ilaç alacak, hatta otobüse binecek parası kalmadığını söyleyen Matraş, tüm günlerini bir parkta geçiriyor.



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