'Benim işim de çocuklara bakmak'
Oyuncu Doğa Rutkay ve eşi Kerimcal Kemal, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi
GÜNCEL 04.10.2019, 16:19
ALIŞVERİŞ turunda objektiflere yansıyan ünlü çift mağazaları ve reyonları dolaşarak yeni sezon alışverişi yaptıkları görüldü. 'Güldür Güldür' adlı show programıyla Avrupa turnesine çıktıklarını dile getiren Doğa Rutkay, "Güldür Güldür'le Avrupa turnesine hız kesmeden devam ediyoruz. Gitmediğimiz yer kalmayacak" sözleriyle, show programı hakkında bilgi verdi.
Güldür Güldür' turnesinde ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'le kim ilgilenecek diye sorulması üzerine Kerimcan Kamal, 'Benim işim de çocuklara bakmak' diyerek, esprili bir dille soruyu cevapladı.
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