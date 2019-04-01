Beni kimseyle polemiğe sokmayın!

Şevval Sam, önceki akşam Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Bir kozmetik mağazasından çıkan Sam, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti

Beni kimseyle polemiğe sokmayın!
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“YASAK Elma” dizisinde rol alan Şevval Sam, alışveriş yaparken objektife takıldı. Oyuncu ve şarkıcı, Bülent Ersoy ve Ömür Gedik arasındaki kürk polemiği hatırlatılınca, “Beni kimseyle polemiğe sokmayın. Evrensel prensipler doğrultusunda cümleler kuruyorum. Sanki birileri hakkında konuşuyormuşum gibi algılanıyor. Kimseden haberim yok. Ben sadece duruşumu ifade ediyorum” dedi. 
 

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