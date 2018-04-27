"Ben valiyim" dedi, çoban inanmadı! Dedenin validen isteği yürek yaktı

SOHBETTE karşılaştığı sıkıntıları anlatan çoban Fariz Uğur (54), Vali Doğanay'ın 'Ben valiyim' demesine inanmadı. Şaşkınlığını gizleyemeyen çoban daha sonra inandığı Vali'den göz tedavisi için yardım istedi.
VALİ, DÜŞÜNCELİ GÖRDÜĞÜ ÇOBANI GÖRÜNCE ARACINI DURDURDU
Yol incelemesi için Şavşata gitmek üzere sivil bir araçla yola çıkan Vali Ömer Doğanay, Artvin-Şavşat karayolu Varyant mevkiinde yol kenarında sürülerini otlatan çobanı düşünceli görmesi üzerine aracı durdurdu. Vali Doğanay, araçtan inerek beton bariyerlere yaslanmış halde oturan çobanın yanına gidererek sohbet etmek istedi.
"BEN VALİYİM" DEDİ YAŞLI ÇOBAN İNANMADI
Kendisini Fariz Uğur olarak tanıtan çoban bir süre konuştuğu Vali Doğanayla yaşadığı maddi sıkıntıları ve sağlık sorunlarını paylaştı. Sohbet sonunda karşısındaki kişinin ne iş yaptığını merak eden Çoban Uğur'un sorusu üzerine Vali Doğanay da "Ben valiyim" yanıtını verdi. Sohbet ettiği Vali Doğanay'ın söylemine bir süre inanmayarak şaşkınlığını gizleyemeyen çoban daha sonra kendisine kartvizit verilmesiyle karşısındaki kişinin Vali olduğuna inandı. Sohbetin ardından Vali Doğanay, aracında bulunan yiyeceklerden çobana ikram ederek Şavşat ilçesine geçti.
GÖZLERİNİN TEDAVİ EDİLMESİ İÇİN YARDIM İSTEDİ
Vali ile arasında geçen ilginç diyalogla ilgili konuşan Fariz Uğur, sorunlarını dinlediği Vali Doğanaya teşekkür etti. Başkasına ait koyunları otlatarak geçimini sağladığını anlatan Uğur Doğuştan sağ gözüm görmüyor. Sol gözüm ise çok az görüyor. Maddi durumum iyi değil. Hayatım boyunca hiç sigortalı işte çalışmadım. Vali beyi tanımadım ama o benle ilgilendi. Çok sağ olsun. Kendisinden sağlık sorunlarım nedeniyle tedavi ve bakım talebim oldu dedi.
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