MALATYA'DA düğün fotoğrafçılığı yapan Onur Albayrak, bir düğün için fotoğraf çekimine gittiğinde yaşı küçük görünen geline kaç yaşında olduğunu sordu.“15” cevabını alınca da “çocuk gelin fotoğrafı çekmem” diyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine damat, anlaşmayı bozduğu gerekçesiyle fotoğrafçı Albayrak ile tartıştı. Israrla çekimin yapılmasını isteyen damat ile fotoğrafçı arasında yaşanan kavgada damadın burnu kırıldı.

“BEN BU ÜLKENİN GERÇEK FOTOĞRAFINI ÇEKTİM”

Bir çok internet sitesi ve gazetede haber olan ve sosyal medyada çok konuşulanlar arasına gire fotoğrafçı Onur Albayrak’a destek yağdı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile haberi ve yaşananları doğrulayan Albayrak son yaptığı açıklamada ise damadın kendi hakkında şikayette bulunacağını ifade etti. Albayrak, twitter hesabından yaptığı açıklamada “Fotoğraf çekimi için gittiğim düğünde gelinin 15 yaşında bir çocuk olduğunu duyunca nevrim döndü. Hesap sordum. Üzerime yürüdüler. Damada kafa attım burnu kırıldı. Hakkımda dava açacaklarmış açsınlar. Ben bu ülkenin gerçek fotoğrafını çektim zaten. Çocuklar gelin olmasın yeter. Çocukların saçına toka takılır. Çiçekten taçlar takılır ama duvak takılmaz. Çocukların ellerinde diploma olur. Evlilik cüzdanı değil.” ifadelerine yer verdi.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Kendisine gelen destek mesajlarına da yer Albayrak, “100'ün üzerinde düğün salonlarından mesaj geldi. Kesinlikle çocuk gelinlere düğün yapmayacağız sözü verdiler.” dedi. Albayrak’ın bu paylaşımları da takipçilerinden binlerce beğeni aldı.