Belletici öğretmenlerin ek ders ücreti artırıldı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için dört saat ek ders ücreti ödeniyor. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak iki saat daha ek ders ücreti ödeniyor. Bir günde üçten fazla belletici görevlendirilemiyor. Bu öğretmenlere ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemiyordu. Yapılan değişiklikle bu 56 saate çıkarıldı.

