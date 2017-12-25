Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
111765
ALTIN
156.114
DOLAR
3.8076
STERLİN
5.0913
EURO
4.5216
Beyin felcinde umut veren teknik: Sinir Transferi
Beyin felcinde umut veren teknik:...
26 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
26 Aralık 2017 Antalya -...
Lif kullanıyorsanız dikkat!
Banyo yaparken kese ve lif...
Mide yanması neden olur?
Sizin de mideniz yanıyor mu?

'Belki de sen FETÖ'cüsün dedi' davalık oldu!

İngiliz vatandaşı hemşire Meral Menteş Liggins hakkında, pasaport kontrolünde sorular soran polise, “Terörist miyiz, FETÖ’cü müyüz, bu kaçıncı kontrol. Belki de sen FETÖ’cüsün” dediği için 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

'Belki de sen FETÖ'cüsün dedi' davalık oldu!

İngiliz vatandaşı hemşire Meral Menteş Liggins hakkında, pasaport kontrolünde sorular soran polise, “Terörist miyiz, FETÖ’cü müyüz, bu kaçıncı kontrol. Belki de sen FETÖ’cüsün” dediği için 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

25 Aralık 2017 Pazartesi 07:55
'Belki de sen FETÖ'cüsün dedi' davalık oldu!
banner404

HEM Türkiye hem de İngiltere vatandaşı olan hemşire Meral Menteş Liggins, oğlu Troy Tolga Liggins ile birlikte İngiltere'ye gitmek üzere 1 Kasım'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitti. Anne ile oğlu, İngiliz pasaportlarını görevli polis Rıdvan A.'ya uzattı. Pasaportlarda vize olmadığını gören memur, T.C. vatandaşı olup olmadıklarını sorunca Meral Liggins, üzerinde kimlik olmadığını ifade edip, "Neden soruyorsun, İngiliz pasaportuyla giriş yaptım. Bu çıkış için yeterli" dedi. Memurun danıştığı şefi, kadının soyisminin Menteş olduğunu söyleyip sorun olmadığını kaydetti.

'PANİK ATAK' SAVUNMASI

Sabah'ın haberine göre; Rıdvan A., işlemlere devam ederken Meral Linggis, "Her yerde soruyorlar biz terörist miyiz, FETÖ'cü müyüz, kaçıncı kontrol?" şeklinde söylendi. Polise ismini soran Meral Liggins, cevap alamayınca "Sen benim bilgilerimi görüyorsun, ben de senin bilgilerini öğrenmek istiyorum. Belki sen FETÖ'cüsün" dedi. Hakkında tutanak tutulan kadın, ifadesi alınarak serbest bırakıldı. İfadesinde iddiaları kabul etmeyen Liggins, uçağı kaçırmak üzere olduğu için panik atak ve psikolojik rahatsızlığının arttığını savundu. Polis memurunun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Meral Liggins hakkında hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DavaMemurPolisSabahAtatürkMahkemeİstanbulFetöcüsünİngiltereSon DakikaPasaport KontrolüAtatürk HavalimanıMeral Menteş LigginsSon Dakika Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çay Bahçesi ve DEMAŞ yeni sahiplerini arıyor
Çay Bahçesi ve DEMAŞ yeni sahiplerini arıyor
Alanya'da zabıtaya sezon öncesi sıkı eğitim
Alanya'da zabıtaya sezon öncesi sıkı eğitim
Başkan Yücel esnafın sorunu dinledi
Başkan Yücel esnafın sorunu dinledi

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim