Belgesi olmayanlar artık bu 33 işi yapamayacak!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğe göre, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan aralarında tren makinisti, otomotiv kaportacısı ve PVC doğrama montajcısının da olduğu 33 meslekte "yeterlilik belgesi" olmayanlar bugünden itibaren çalışamayacak

Belgesi olmayanlar artık bu 33 işi yapamayacak!
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“Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ”in geçen yıl 26 Eylül’de yayımlanmasıyla “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” işler sınıfından olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) standardı yayımlanan 33 meslekle ilgili “Mesleki Yeterlilik Belgesi” zorunluluğu için tanınan süre sona erdi.

Aralarında tren makinisti, otomotiv kaportacısı, PVC doğrama montajcısı, metal kesimci, motosiklet bakım onarımcısı, motor testçisi ve iplik eğirme operatörünün de olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işveren veya işveren vekiline kişi başı 627 lira ceza kesilecek.

Geçen yıl ve bir önceki yıldan itibaren inşaat boyacısı, sıvacı, duvarcı, betonarme demircisi, otomotiv montajcısı ve çelik kaynakçısının da aralarında olduğu 48 meslekle ilgili belge zorunluluğu getiren Bakanlık, yeni 33 meslekle birlikte belge zorunluluğu olan meslek sayısını 81’e yükseltmiş oldu.

SINAV VE BELGE ÜCRETLERİ İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN
MYK Başkanı Adem Ceylan,  yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun kendilerine “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” sınıfta yer alan 161 mesleğe belge zorunluluğu getirme yetkisi verdiğini belirtti. Sektörlerden gelen talepler doğrultusunda 81 meslekte belge zorunluluğu getirdiklerini vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:

“Söz konusu 81 meslekte sınav ve belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor. Belgesiz çalışanların yapması gereken vakit kaybetmeden Kurumuzca yetkilendirilen bir sınav ve belgelendirme merkezine başvurmaları, işverenlerin yapması gereken ise belgesiz işçi çalıştırmamaları.”

Faaliyetine 2006ʹda başlayan MYK tarafından 792 ulusal meslek standardı ile 451 ulusal yeterlilik belirlendi. Temel amacı iş gücüne nitelik kazandırmak olan kurum, çalışanlara toplamda 229 milyon lira sınav ve belgelendirme desteğinde bulundu.

MYK tarafından bugüne kadar 401 bin 495 çalışana mesleki yeterlilik belgesi verildi.

Mesleki yeterlilik belgesi olmayanların çalıştırılmayacağı 33 meslek şöyle:

Sıra No    Ulusal Yeterlilik Kodu    Yeterlilik Adı    Seviyesi
1    13UY0137-3    Bitim İşlemleri Operatörü    Seviye 3
2    13UY0138-3    Boyama Operatörü    Seviye 3
3    11UY0036-2    İplik Bitim İşleri Operatörü    Seviye 2
4    11UY0037-2    İplik Eğirme Operatörü    Seviye 2
5    12UY0105-3    Makine Montajcısı    Seviye 3
6    12UY0105-4    Makine Montajcısı    Seviye 4
7    12UY0083-3    Metal Kesimci    Seviye 3
8    12UY0084-4    Metal Kesim Operatörü    Seviye 4
9    12UY0086-3    Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi    Seviye 3
10    12UY0087-4    Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü    Seviye 4
11    13UY0123-4    Motosiklet Bakım Onarımcısı    Seviye 4
12    11UY0009-4    Motor Testçisi    Seviye 4
13    11UY0009-5    Motor Testçisi    Seviye 5
14    11UY0005-3    Otomotiv Boyacısı    Seviye 3
15    11UY0005-4    Otomotiv Boyacısı    Seviye 4
16    11UY0018-4    Otomotiv Boya Onarımcısı    Seviye 4
17    11UY0006-3    Otomotiv Kaportacısı    Seviye 3
18    11UY0006-4    Otomotiv Kaportacısı    Seviye 4
19    11UY0007-4    Otomotiv Montajcısı    Seviye 4
20    11UY0008-4    Otomotiv Prototipçisi    Seviye 4
21    11UY0008-5    Otomotiv Prototipçisi    Seviye 5
22    11UY0022-3    Otomotiv Sac Şekillendirmecisi    Seviye 3
23    11UY0022-4    Otomotiv Sac Şekillendirmecisi    Seviye 4
24    12UY0053-4    Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı    Seviye 4
25    11UY0039-3    Ön İplik Operatörü    Seviye 3
26    13UY0139-3    Ön Terbiye Operatörü    Seviye 3
27    14UY0195-3    PVC Doğrama Montajcısı    Seviye 3
28    12UY0070-3    Refrakterci    Seviye 3
29    12UY0070-4    Refrakterci    Seviye 4
30    13UY0151-5    NC/CNC Takım Tezgâhları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi    Seviye 5
31    12UY0102-5    NC/CNC Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi    Seviye 5
32    12UY0101-5    NC/CNC Takım Tezgâhları Uygulama ve Servis Görevlisi    Seviye 5
33    11UY0035-4    Tren Makinisti    Seviye
 

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