Belgeselde izleyip etkilendi, ABD'den Aksaray'a getirtti!

MERKEZE bağlı İncesu köyünde yaşayan 35 yaşındaki Katman, televizyonda izlediği renkli mısırlardan yetiştirmeye karar verdi. Araştırmaları sonucunda ABD'deki üreticiler ile temasa geçen Katman, Oklahoma eyaletinden getirttiği tohumlar ile bahçesinde üretime başladı.

Eşinin de desteği ile 500 metrekarelik bahçesinde 6 ay önce yetiştirmeye başladığı renkli mısırların ilk hasadını yapan Katman'ın, sarı, mavi, pembe, kırmızı ve turuncu gibi renklerde yetişen mısırları görenler gerçek olduğuna inanmıyor. Katman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığını söyledi. Mesleğini daha iyi yapabilmek için televizyondaki çiftçi programlarını izlediğini, sosyal medyayı takip ettiğini anlatan Katman, şöyle devam etti:

"Televizyonda ABD'de renkli mısır yetiştiren Kızılderili bir ailenin belgeselini izledim. Aztek ve İnka medeniyetinden kalma renkli mısırları yetiştiriyorlardı. Görünce çok etkilendim. Mavi, yeşil, kırmızı, pembe renklerdeydi. İlk başta şaşırdım. Daha sonra nasıl temin edebilirim diye araştırma yaptım. Renklere büyük ilgim var. Renkli yumurta veren tavuklar da besliyorum. Araştırmalarım sonucunda ABD'nin Oklahoma eyaletinde bulunan bir üretici ile iletişime geçerek tohum getirttim. Farklı renkteki tohumları ekerek bahçemde üretim yapmaya başladım."

Katman, renkli mısır üreteceğini çevresindekilere söylediğinde kendisine kimsenin inanmadığını, yetiştirdikten sonra ise herkesin ilgi gösterdiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Doğrusu benim için oldukça maliyetli oldu. Renkli mısırlar üreteceğim dediğimde birçok arkadaşım bana gülmüştü. Bunların boyama olduğunu, doğal olmadığını söylüyorlardı. Kimseyi dinlemeden ektim ve yetiştirdim. Şimdi hasat zamanı. Köydeki herkes şaşkınlıkla mısırlara bakıyor. Kimse mısırların gerçek olduğuna inanamıyor. Yeşil, pembe, mor, siyah, kırmızı, turuncu gibi 9 farklı renkte mısırlarım var. Tohumları getirirken 'acaba Anadolu toprağına uyum sağlar mı?' diye endişelerim de vardı. Yetiştirdiğim mısırlar ABD'dekiler ile aynı boyutta, doluluk oranı çok iyi seviyede. Patlatmalık ve haşlamalık olarak ürettiğim mısırların lezzet olarak da normal mısırlardan hiçbir farkı yok. Ayrıca tamamen organik."

İlk etapta deneme amacıyla 500 metrekarelik alanda üretim yaptığını aktaran Katman, üretim alanını 5 bin metrekareye çıkarıp, ürettiği mısırları Türkiye geneline sunmayı amaçladığı ifade etti. Köylülerden 65 yaşındaki Ayşe Irk ise ilk defa böyle bir mısır gördüğünü ve çok şaşırdığını belirterek, "Bugüne kadar çok mısır ektim, yedim, böylesini görmedim. Çeşit çeşit, renkli renkli olmuş. Boncuk gibi görünüyor." dedi.



