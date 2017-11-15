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Belediyelere memur alımında yeni dönem

Mahalli idarelere ilk defa atanacaklar ile belediyelerin itfaiye ve zabıta teşkilatlarına personel alınmasına ilişkin şartlar üç ayrı yönetmelikle belirlendi

Belediyelere memur alımında yeni dönem

Mahalli idarelere ilk defa atanacaklar ile belediyelerin itfaiye ve zabıta teşkilatlarına personel alınmasına ilişkin şartlar üç ayrı yönetmelikle belirlendi

15 Kasım 2017 Çarşamba 12:29
Belediyelere memur alımında yeni dönem
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MAHHALİ İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Belediye Zabıta Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dai̇r Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, belediyelere zabıta memuru ve itfaiye eri, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşlara memur personel alımları yeni düzenleme kapsamında yapılacak.

ALIMLAR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İZNİ İLE OLACAK

Yeni yönetmeliğe göre mahalli idareler, atama yapmak istedikleri kadro unvanı ve sayıları için İçişleri Bakanlığından izin alacak. Personel alımı için idare bünyesinde 5 kişilik sınav komisyonu oluşturulacak. Sınav ile ilgili bütün işlemler bu komisyon tarafından yürütülecek. Adaylara başvurular en az 15 gün önce duyurulacak.

Atama yapılacak memur kadroları ve aranacak nitelikler ülke genelinde yayın yapan bir gazetede, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü internet sitesinde, ilgili mahalli idarenin internet sitesinde ve Devlet Personel Başkanlığı internet sitesinde başvuru tarihinden en az 15 gün önce duyurulacak.

İdare, başvuru yapan adayları KPSS başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralayacak. Atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday, sınava çağrılacak. Sınavlar, yazılı ve sözlü olacak. İtfaiye eri kadroları için ayrıca uygulama sınavı da yapılacak.

ARİTMETİK ORTALAMA ALINACAK

Atamaya esas başarı puanı, idare tarafından yapılan yazılı ve sözlü giriş sınavı puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

Belediye, itfaiye ve zabıta alımlarıyla ilgili önceki yönetmeliklerle 25 olarak belirlenen yaş sınırı, "Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak" şeklinde düzenlendi.

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Belediyelere Memur Alımı
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