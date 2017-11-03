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Belediyeden yama operasyonu

DİM TV Ana Haber'in "Alanya bu görüntüleri hak etmiyor" başlıklı haberinin ardından harekete geçen Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yol yama çalışmalarına hız verdi

Belediyeden yama operasyonu

DİM TV Ana Haber'in "Alanya bu görüntüleri hak etmiyor" başlıklı haberinin ardından harekete geçen Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yol yama çalışmalarına hız verdi

03 Kasım 2017 Cuma 15:23
Belediyeden yama operasyonu
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ALANYA'NIN göbeğindeki bozuk kaldırım ve düzenlenmemiş yollar vatandaşı canından bezdirdi. Tahribata uğramış yollarda araç kullanmak istemeyen sürücüler, çukurlara girmemek için adeta kazalara davetiye çıkartıyor. Yaya kaldırımında yerinden çıkan taşlar ise vatandaşa zor anlar yaşatıyor. Yayaların ve araçların sürekli kullandığı yolun içler acısı hale gelmesi vatandaşı çileden çıkarırken, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi. Dim TV'nin haberinin ardından düğmeye basan Alanya Belediyesi, mahalle aralarındaki bozuk olan yolları onarmaya başladı.

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