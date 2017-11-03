Belediyeden yama operasyonu

ALANYA'NIN göbeğindeki bozuk kaldırım ve düzenlenmemiş yollar vatandaşı canından bezdirdi. Tahribata uğramış yollarda araç kullanmak istemeyen sürücüler, çukurlara girmemek için adeta kazalara davetiye çıkartıyor. Yaya kaldırımında yerinden çıkan taşlar ise vatandaşa zor anlar yaşatıyor. Yayaların ve araçların sürekli kullandığı yolun içler acısı hale gelmesi vatandaşı çileden çıkarırken, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi. Dim TV 'nin haberinin ardından düğmeye basan Alanya Belediyesi, mahalle aralarındaki bozuk olan yolları onarmaya başladı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.