Belediyeden sele anında müdahale

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pazartesi gecesinden beri devam eden sağanak yağmurda vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için yoğun çaba harcadı. Şehir merkezinin yanı sıra Mahmutlar, Payallar ve Avsallar Şantiyesi'nde oluşturulan ekipler, su taşkını ve baskınlara anında müdahale etti. Alanya Belediyesi ekipleri, gece yarısı başlayan sağanak yağışlara ve su taşkınlarına anında müdahale etti. 4 bölgede oluşturulan ekipler gece boyunca belediyenin 444 82 07 çağrı merkezine gelen ihbarlara anında müdahale ederek su baskınları oluşan noktalarda ve tıkanan rögarlarda çalışma yaptı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar doğrultusunda hareket eden ekiplerin Çözüm Masası'na gelen şikâyetlere müdahale etmeye devam ettikleri bildirildi.