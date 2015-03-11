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Belediyeden örnek proje: “Muz”dan bebek olur mu?

Muz ağaçlarına ait atık gövdelerden elde edilen lifin işlenerek ipe dönüştürüldüğü atölye, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in katıldığı törenle açıldı

Belediyeden örnek proje: “Muz”dan bebek olur mu?

Muz ağaçlarına ait atık gövdelerden elde edilen lifin işlenerek ipe dönüştürüldüğü atölye, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in katıldığı törenle açıldı

11 Mart 2015 Çarşamba 14:48
Belediyeden örnek proje: “Muz”dan bebek olur mu?
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ALANYA Belediyesi, Tosmur Ek Hizmet Binası'nda açılan atölyenin tanıtımına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Proje Koordinasyon Birimi çalışanları ve Kültür Müdürü Nimet Hacıkura katıldı. Muz ağaçlarına ait atık gövdelerin işlendikten sonra life, daha sonrada ipe dönüştüğü atölyede, ilk üretimi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptı. Üretimin oldukça hızlı ve kolay olduğuna dikkat çeken Yücel, 
“Alanya’mız Türkiye'de muz üretiminin yapıldığı ender bölgelerden birisi. Muz ağaçlarından meyveleri alındıktan sonra gövdeleri çevreye atılıyordu. Alanya Belediyesi olarak bu atılan muz gövdelerini değerlendirmek için böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik. ‘Muz Lifi’ projesinin alt yapısını Proje Koordinasyon Birimimiz, ürünleri ise Kültür Müdürlüğümüz ortaya çıkardı. Muz lifinden daha ince iplik elde etmek için Ankara Üniversitesi ile çalışmalarımız oldu. Burada sergilenen ürünler, bir ay gibi kısa bir sürede hazırlandı. Geri dönüşümün ardından elde edilen iplerle süs ve hediyelik eşyalar yapılacak. Projede emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim” dedi.
ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖNLENECEK 
Projenin başlaması ile çevre kirliliğinin engelleneceğini belirten Yücel, “Muz lifi kursu açarak dar gelirli ailelerimize ekonomik destek vermeyi planlıyoruz. Bunun yanında çevreye bırakılan muz gövdelerini geri dönüşüm kapsamında toplayarak burada değerlendireceğiz, bu sayede çevre kirliliğinin de önüne geçmiş olacağız” şeklinde konuştu.
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Son Güncelleme: 11.03.2015 13:55
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