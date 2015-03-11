Belediyeden örnek proje: “Muz”dan bebek olur mu?

ALANYA Belediyesi, Tosmur Ek Hizmet Binası'nda açılan atölyenin tanıtımına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Proje Koordinasyon Birimi çalışanları ve Kültür Müdürü Nimet Hacıkura katıldı. Muz ağaçlarına ait atık gövdelerin işlendikten sonra life, daha sonrada ipe dönüştüğü atölyede, ilk üretimi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptı. Üretimin oldukça hızlı ve kolay olduğuna dikkat çeken Yücel,

“Alanya’mız Türkiye'de muz üretiminin yapıldığı ender bölgelerden birisi. Muz ağaçlarından meyveleri alındıktan sonra gövdeleri çevreye atılıyordu. Alanya Belediyesi olarak bu atılan muz gövdelerini değerlendirmek için böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik. ‘Muz Lifi’ projesinin alt yapısını Proje Koordinasyon Birimimiz, ürünleri ise Kültür Müdürlüğümüz ortaya çıkardı. Muz lifinden daha ince iplik elde etmek için Ankara Üniversitesi ile çalışmalarımız oldu. Burada sergilenen ürünler, bir ay gibi kısa bir sürede hazırlandı. Geri dönüşümün ardından elde edilen iplerle süs ve hediyelik eşyalar yapılacak. Projede emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim” dedi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖNLENECEK