Belediye yol yapmaya devam ediyor

ALANYA Belediyesi tarafından açılan yeni imar yolları ile altyapısı güçlendirilen ve bozulan mevcut yolların kullanışlı hale getirilmesi için yapılan çalışmalar, ilçe genelinde ulaşımı daha güvenli ve alternatifli hale getiriliyor.

PAŞAKÖY-KUZYAKA ARASINDA YENİ YOL

Yeni yol açma ve mevcut yolları yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler, Tepe Mahallesi Hıdırilyas Mevkii ile Paşaköy Mahallesi Kuzyaka Mevkiinde yeni yol açıyor. Mahmutlar, Elikesik ve Türkler Mahallesi’nde ise yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

‘EN BÜYÜK KAZANÇ HALKIMIZIN MEMNUNİYETİ’

Çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Belediyemizin kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak en ücra köşelere kadar alt ve üstyapı hizmetlerini götürüyoruz. Halkımızın memnuniyeti bizim en büyük kazancımızdır” dedi.