Belediye yol yapmaya devam ediyor
Alanya Belediyesi, ilçe genelindeki yeni yol çalışmalarını, mevcut yolların iyileştirilmesi ve genişletilmesi konusunda yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı
ALANYA Belediyesi tarafından açılan yeni imar yolları ile altyapısı güçlendirilen ve bozulan mevcut yolların kullanışlı hale getirilmesi için yapılan çalışmalar, ilçe genelinde ulaşımı daha güvenli ve alternatifli hale getiriliyor.
PAŞAKÖY-KUZYAKA ARASINDA YENİ YOL
Yeni yol açma ve mevcut yolları yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler, Tepe Mahallesi Hıdırilyas Mevkii ile Paşaköy Mahallesi Kuzyaka Mevkiinde yeni yol açıyor. Mahmutlar, Elikesik ve Türkler Mahallesi’nde ise yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.
‘EN BÜYÜK KAZANÇ HALKIMIZIN MEMNUNİYETİ’
Çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Belediyemizin kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak en ücra köşelere kadar alt ve üstyapı hizmetlerini götürüyoruz. Halkımızın memnuniyeti bizim en büyük kazancımızdır” dedi.
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:39
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:14
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1