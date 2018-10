Belediye yaşlıları gezdirdi

ALANYA Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül’ün de eşlik ettiği programda, yaklaşık 50 vatandaşla önce Konaktepe Restoran’da kahvaltı yapıldı. Kahvaltının ardından fasıl dinletisi ile eğlenen vatandaşlar daha sonra Dim Mağarası’nı ve bölgeyi gezerek günün keyfini çıkardı.

'BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ'

Alanya Belediyesi’nin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü için düzenlediği etkinlikten memnun kalan vatandaşlar, “Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel, bizleri yalnız bırakmayarak her fırsatta ziyaret ediyor. Biz başkanımızdan çok memnunuz. Her zaman her konuda bize destek oluyorlar. Bu özel günümüzde de bizi unutmadıkları için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştular.