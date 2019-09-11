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Belediye Tiyatrosu'ndan çocuklara sürpriz
Alanya Belediye Tiyatrosu tarafından 6 yıldır gerçekleştirilen “Orada Bir Köy Var Uzakta” adlı projenin bu yılki sürprizi “Pinokyo”. Alanya’nın tüm mahalle ve köy okullarında gezici tiyatro olarak sergilenecek olan “Pinokyo”, iki yıl boyunca gezmedik mahalle bırakmayacak.
GÜNCEL 11.09.2019, 14:38
OYUNUN provalarına büyük bir heyecan ve istekle başlayan Belediye Tiyatrosu oyuncuları, yeni bir oyunla çocuklarla buluşacakları için çok mutlular. Oyuna kukla ve maskelerle çok renkli bir boyut kazandıran oyuncular, böylece oyunu daha da eğlenceli hale getirmek istediklerini söylediler.
OYUNCU KADROSU
Carlo Goldoni’nin yazdığı, Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü Çocuk Birimi Sorumlusu oyuncusu-yazar NilbanuEngindeniz’in yönettiği oyunda;Fırat Onur Deniz, Kartal Türkoğlu, Nilay Kara, Murat Demir Tetik ve Nilbanu Engindeniz rol alıyor. Oyunun müziği Kemal Günüç, dekor tasarımı Tayfun Çebi, kostüm tasarımı Merve Nural, maske ve kuklatasarım ise Ayten Öğütcü’ye ait.
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