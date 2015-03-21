Belediye sezona hazırlanıyor

ÇALIŞMALAR kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 1.500 adet yeni çöp konteynırı alınarak turistik yerleşim bölgelerine konuldu. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü turizm sezonuna girerken çalışmalarına hız verdi. Turizm sezonunda çevre temizliği konusunda sorun yaşanmaması için 1.500 adet yeni çöp konteynırı alındı. Yeni çöp konteynırları özellikle turizmin yoğun olduğu cadde ve sokaklara yerleştiriliyor. Belediye ekipleri tarafından yıpranan ve eskiyen konteynırlar ise tamir edilerek ihtiyaç duyulan bölgelere gönderildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin turizm sezonuna yoğun bir şekilde hazırlandığını kaydeden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Görsel kirlilik ve koku oluşmasını azaltmak için turistik cadde ve sokaklarda yıpranan çöp konteynırlarını yenileri ile değiştiriyoruz. 1.500 adet yeni çöp konteynırını merkezi bölgelere koymaya başladık. Eskileri de tamir edip hijyenlerini sağlayıp, ihtiyaç duyulan bölgelere gönderiyoruz. Genel temizlik noktasında sezona hazırız dedi" dedi.